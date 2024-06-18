У Києві скоєно замах на журналіста з Казахстану

У Києві невідомий стріляв у журналіста з Казахстану, його у тяжкому стані госпіталізовано. За даними ЗМІ, потерпілим є опозиційний журналіст Айдос Садиков.

Поліція Києва у вівторок, 18 червня, відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на журналіста. Як повідомила Київська міська прокуратура, після замаху на умисне вбивство 56-річного журналіста, який є громадянином Казахстану, розпочато досудове розслідування.

За даними правоохоронців, замах стався у Шевченківському районі столиці неподалік будинку, де мешкає потерпілий з дружиною. За попередньою інформацією, невідомий з пістолетом підбіг до машини, у якій перебували журналіст та його дружина, вистрілив у чоловіка і втік. Потерпілий отримав поранення і перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела, стріляли у казахського журналіста Айдоса Садикова, який регулярно виступає з критикою влади Казахстану. Його дружина є також журналісткою.

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал Бәсе, де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.