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ПолітикаКазахстан

Замах на блогера у Києві: підозрюваний здався у Казахстані

Євгенія Наконечна
22 червня 2024 р.

Генеральна прокуратура Казахстану заявила про затримання одного з двох підозрюваних у замаху на опозиційного журналіста Садикова, який скоїли в Києві.

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Айдос та Наталія Садикови
Айдос та Наталія СадиковиФото: privat

У Казахстані затримали одного з двох підозрюваних у замаху на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова. Згідно з повідомленням Генеральної прокуратури Казахстану, Алтай Жаканбаєв, у відношенні якого офіс генпрокуратури України раніше оприлюднив повідомлення про підозру, сам звернувся в органи внутрішніх справ Казахстану, де був затриманий після допиту. Другий підозрюваний - Мейрам Картаєв, перебуває у розшуку в Казахстані. Казахська генпрокуратура зробила в Україну запит про передачу матеріалів кримінальної справи.

Раніше дружина потерпілого Наталія Садикова, коментуючи оприлюднену українськими правоохоронцями інформацію, повідомляла у Facebook, що ці чоловіки "отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин".

У коментарі DW жінка розповіла, що, на її думку, постріл здійснив "навчений кілер". У замаху на чоловіка вона звинувачує Астану.

Напад на Айдоса Садикова

Напад на Айдоса Садикова вчинили у дворі однієї з багатоповерхівок Шевченківського району в центрі Києва вдень 18 червня. У момент, коли машина подружжя Садикових, за кермом якої перебував журналіст, завертала в бік прибудинкової парковки, невідомий зробив постріл із пістолета. Куля влучила у скроню Айдоса Садикова, після чого він одразу ж знепритомнів.

Подружжя Садикових у 2014 році переїхало до Києва з Казахстану. Айдос Садиков на батьківщині зазнав кримінального переслідування, як він стверджує, з політичних мотивів. В Україні вони набули статусу біженців і вели власний Youtube-канал Бәсе, де піддавали критиці владу Казахстану та олігархів і виступали із підтримкою протестів у Казахстані у 2022 році. Восени 2023 року року Айдос та Наталія Садикови були оголошені казахською владою в розшук за звинуваченням у розпалюванні ворожнечі.

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