У Казахстані ексміністра засудили за вбивство дружини

Колишнього міністра національної економіки Казахстану Куандика Бішимбаєва у понеділок, 13 травня, було засуджено до 24 років позбавлення волі за катування та вбивство його цивільної дружини Салтанат Нукенової.

"Остаточно призначити Бішимбаєву 24 роки позбавлення волі", - сказала суддя спеціалізованого міжрайонного суду у кримінальних справах Астани Айжан Кульбаєва, оголошуючи вирок, повідомляє агенція "Інтерфакс". Суд визнав Бішимбаєва винним у тому, що в ніч із 8 на 9 листопада 2023 року він близько вісьмох годин бив свою дружину, внаслідок чого та померла.

Водночас двоюрідного брата ексміністра, Бахитжана Байжанова, суд визнав винним у приховуванні особливо тяжкого злочину й засудив його до чотирьох років позбавлення волі. Байжанов виконував обов'язки керівника ресторану, де було скоєно вбивство.

Куандик Бішимбаєв очолював міністерство національної економіки Казахстану з травня до грудня 2016 року. У 2017 році він потрапив під слідство за підозрою в корупції під час роботи в національному холдингу "Байтерек". За версією слідства, Бішімбаєв, будучи главою холдингу, організував схему з розкрадання держкоштів і отримував хабарі від будівельних компаній.

У 2018 році суд призначив йому 10 років колонії суворого режиму. У лютому 2019-го тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв помилував Бішімбаєва, і його термін скоротили з 10 до чотирьох років. Ув'язнений клопотав про умовно-дострокове звільнення і восени 2019 року вийшов на свободу.