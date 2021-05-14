Закиди Ердогана: посла Туреччини у Відні викликали до МЗС Австрії

Після гострої критики на адресу офіційного Відня з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана турецького посла в Австрії викликали у МЗС країни для надання пояснень. Про це у вівторок, 18 травня, заявив австрійський міністр закордонних справ Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).

"Із піною у роті конфлікт на Близькому Сході не вирішити", - прокоментував при цьому слова Ердогана глава МЗС Австрії.

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Ердоган засудив солідарність Відня з Ізраїлем

Перед цим президент Туреччини гостро засудив прояви солідарності австрійського уряду з Ізраїлем у конфлікті проти ісламістської організації ХАМАС. "Я проклинаю австрійську державу. Австрійська держава, мабуть, намагається пред'явити мусульманам рахунок євреїв, яких вона піддала геноциду", - заявив Ердоган 17 травня.

Слід зазначити, що Туреччина є партнером ХАМАС. Незадовго до початку ракетних обстрілів Ізраїлю з боку бійців радикального руху турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив свою підтримку політичному лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ханії.

У п'ятницю, 14 травня, Шалленберґ та канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) засудили ракетні атаки з території Сектора Гази на Ізраїль та на знак солідарності вивісили прапори цієї близькосхідної країни на будинках адміністрації глави уряду та міністерства закордонних справ країни. Шалленберґ пояснив цей жест послідовною позицією Австрії щодо боротьби з тероризмом.

Меркель підтвердила право Ізраїлю на самозахист

17 травня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у телефонній розмові з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху також засудила ракетні обстріли Ізраїлю з Сектора Гази й підтвердила право Ізраїлю на самозахист у відповідь на напади.

Водночас навіть на тлі закликів генерального секретаря ООН та західних лідерів до обох сторін конфлікту негайно припинити ескалацію, обстріли Ізраїлю с території Сектора Газі та Лівану продовжуються. Ізраїльські військові відповідають на це знищенням цілей ХАМАС на палестинських територіях, а також обстрілами ділянок, звідки здійснюється запуск ракет.