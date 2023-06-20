Гибель людей біля укриття: підозру оголосили посадовцю КМДА

Главі департаменту цивільного захисту КМДА оголосили підозру в службовій недбалості через загибель людей біля укриття. Йому загрожує до п'яти років тюрми. Прокуратура просить запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Київська міська прокуратура та слідчі столичного управління поліції клопочуть перед судом про взяття під цілодобовий домашній арешт керівника департаменту цивільного захисту Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслана Ткачука. Про це ввечері вівторка, 20 червня, DW повідомила речниця прокуратури Надія Максимець, зазначивши, що Голосіївський районний суд розгляне клопотання у середу.

Раніше у вівторок слідчі повідомили Ткачуку про підозру у службовій недбалості, яка призвела до загибелі громадян біля укриття в поліклініці Деснянського району Києва в ніч на 1 червня. Тоді внаслідок падіння уламків збитих повітряних цілей загинули троє людей - дві жінки та дев'ятирічна дитина. Вони намагалися потрапити до бомбосховища лікарні, але їм не відкчинили двері.

Читайте також: Закрите укриття в Києві: охоронця поліклініки взяли під варту

Укриття не готові

Як випливає з повідомлень поліції та прокуратури, підозра посадовцю КМДА ґрунтується на результатах перевірки стану укриттів у Києві.

"Директор департаменту муніципальної безпеки не визначив реальні потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, не надав жодних пропозицій щодо формування бюджету міста з цього питання, не організував роботу з виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд, а також не забезпечив дієвий контроль за їхнім утриманням та станом готовності. Внаслідок цього, з 4655 захисних споруд цивільного захисту лише 3041 об'єкт виявився придатним для використання, решта є не придатними та обмежено придатними", - пишуть правоохоронці.

Слідчі вважають, що саме недбалі дії Ткачука призвели до складання хибної мапи укриттів у Києві, на яку нанесено чимало непрацюючих сховищ. "Кияни, будучи введеними в оману інформацією, розміщеною на мапі, після оповіщення про загрозу повітряної атаки вирушали за адресами, за якими укриттів не існувало або вони були зачинені чи не придатні для використання, чим наражали себе на небезпеку. З цього приводу з 24 лютого 2022 року по 1 червня 2023 року на адресу очолюваного підозрюваним Департаменту надійшло понад 400 скарг громадян, а також звернення голів районних адміністрацій, які були залишені без належного реагування", - йдеться в повідомленні прокуратури.

КМДА сумнівається

Правоохоронці зазначають, що санкція інкримінованої Ткачукові статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із забороною обіймати відповідальні посади. DW поки не вдалося зв'язатися з самим підозрюваним чи його адвокатом.

Втім у КМДА, в офісах якої правоохоронці у вівторок вручили підозру директорові департаменту, поставили претензії правоохоронців під сумнів. "Роман Ткачук та департамент муніципальної безпеки співпрацює зі слідством та надає доступ до запитуваної наявної документації", - зазначається на сайті адміністрації, а нижче перелічуються здобутки та відзнаки, які колишній рятувальник отримав за час роботи в мерії.

Читайте також: Цілодобовий доступ до укриття: у Києві шукають відповідальних

Ще четверо під арештом

Ткачук - уже п'ятий, кого слідчі вважають відповідальним за загибель людей під час російського ракетного удару. Невдовзі після інциденту Голосіївський райсуд за такою ж підозрою у службовій недбалості відправив на два місяці під домашні арешт першу заступницю Деснянської райдержадміністрації Ірину Алесеєнко, директора поліклініки, в якій розміщувалось укриття, та його заступника.

Суворіше судді обійшлися зі сторожем поліклініки, якого підозрюють у свідомому залишенні людей в небезпеці. На найближчі два місяці суд залишив його під вартою в слідчому ізоляторі. В разі доведення провини йому загрожує від трьох до восьми років тюрми.

Комісія з перевірки укриттів у столиці була створена одразу після трагедії і заврешила інспекцію 10 червня. Тоді міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, якого уряд призначив відповідальним за перевірку укриттів, оголосив, що лише 15 відсотків із них придатні до використання без суттєвих зауважень. Національна перевірка показала непридатність 23 відсотків сховищ

Читайте також: Перевірка укриттів: Зеленський готує рішення щодо відповідальних