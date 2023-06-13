Зеленський готує рішення щодо відповідальних за укриття

За словами президента України, результати перевірок бомбосховищ - невтішні, тому на 16 червня готуються "проєкти рішень" щодо відповідальних.

Президент України Володимир Зеленський заслухав на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 12 червня підсумкову доповідь щодо стану укриттів і назвав результати перевірок невтішними.

"На п'ятницю будуть підготовлені відповідні проєкти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей", - сказав він у вечірньому відеозверненні до українців.

У Києві лише 15 відсотків укриттів - без зауважень

За результатами перевірки бомбосховищ у Києві міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив 10 червня, що придатними до використання без суттєвих зауважень є лише 15 відсотків із них. За його словами, 50 відсотків укриттів - "технічно придатні, але їх треба приводити в порядок", решта 35 відсотків - непридатні.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у Києві непридатні до використання 34,6 відсотка укриттів, а зачинені - 0,6 відсотка.

Водночас у Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що придатним є 65 відсотків бомбосховищ, а ще 21 відсоток може слугувати укриттями за умови належного облаштування. Не відповідають технічним вимогам 14 відсотків об'єктів, визнали в столичній владі.

По Україні, за даними ДСНС, 23,6 відсотка укриттів - непридатні до використання, ще 9,3 відсотка - зачинені.

Зеленський грозив "нокаутом"

Масштабну перевірку укриттів Києва почали після того, як під час російської ракетної атаки 1 червня в Деснянському районі загинули троє людей, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

Зеленський заявив, що винні за закриті бомбосховища в Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути мер міста Віталій Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда... Може бути нокаут", - сказав президент.

Своєю чергою Кличко заявив, що коштами на облаштування укриттів розпоряджалися районні державні адміністрації, керівників яких призначає президент, а "з 10 глав районів 9 у нас - представники "Слуги народу".

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