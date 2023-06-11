В Україні оглянули 63 тис. укриттів: 23 відсотки непридатні

ДСНС опублікувала результати перевірки понад 99 відсотків укриттів в Україні. Майже третина з них виявилися непридатними або замкненими.

В Україні проінспектували понад 99 відсотків загальної кількості укриттів - це близько 63 тисяч об'єктів. Як повідомила у неділю, 11 червня, пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), 23,6 відсотка перевірених укриттів непридатні до використання. Зачиненими виявилися 9,3 відсотка укриттів. 0,6 відсотка від загальної кількості укриттів не змогли оглянути через бойові дії.

Перевірку укриттів в Україні здійснювали майже дві тисячі груп у складі представників місцевих органів виконавчої влади, ДСНС і національної поліції.

В Києві просять не маніпулювати темою укриттів

В ДСНС окремо повідомили про результати перевірки укриттів у Києві. У столиці обстежили 4 655 об'єктів, з яких непридатними виявилися 34,6 відсотка, а зачиненими - 0,6 відсотка.

Раніше про закінчення перевірки укриттів у Києві відзвітували уряд і столична влада. Дані трьох джерел майже співпадають, але різняться за категоріями. Так, за словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, визначеного урядом України відповідальним за перевірку укриттів,за станом у Києві лише 15 відсотків придатні до використання без суттєвих зауважень. Тоді як 50 відсотків "технічно придатні, але їх треба приводити в порядок". Решта 35 відсотків - відповідно непридатні.

Водночас у Київській міській державній адміністрації (КМДА) заявили, що придатним є 65 відсотків укриттів, а ще 21 відсоток об'єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідають технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, 14 відсотків об'єктів, зазначили у КМДА.

При цьому заступник голови КМДА Петро Пантелеєв закликав доносити для населення інформацію про укриття об’єктивно і не використовувати її як "інструмент політичного впливу". "Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15 відсотків придатних укриттів", - цитує його пресслужба КМДА.

Сучасне укриття замість старого підвалу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Перевірці укриттів передувала трагедія

Масштабну перевірку бомбосховищ Києва почали після того, як під час російської атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей. Тоді російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами наземного базування. Сили ППО ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою загинули люди, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що винні за закриті укриття у Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда... Може бути нокаут", - сказав президент.

Своєю чергою мер Києва заявив, що коштами на облаштування укриттів розпоряджалися районні державні адміністрації, керівників яких призначає президент, а "з 10 глав районів 9 у нас - представники від "Слуги народу".