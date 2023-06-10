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Камишін: У Києві лише 15 відсотків укриттів - без зауважень

Олександр Куницький
2 год. тому

Комісія з перевірки укриттів у Києві завершила свою роботу: лише 15 відсотків - у стані, який робить їх придатними до використання без суттєвих зауважень, каже міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

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Люди в укритті в Києві під час повітряної тривоги
Люди в укритті в Києві під час повітряної тривогиФото: SERGEI CHUZAVKOV/AFP/Getty Images

У Києві комісія перевірила всі 4655 укриттів, з них лише 15 відсотків у стані, який робить їх придатними до використання без суттєвих зауважень. Про це у суботу, 10 червня, заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, визначений урядом України відповідальним за перевірку укриттів.

"Станом на 8:00 ранку сьогоднішнього дня, комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні", - написав він у Telegram.

За словами Камишіна, з огляду на стан лише 15 відсотків укриттів придатні до використання без суттєвих зауважень, ще 50 відсотків "технічно придатні, але їх треба приводити в порядок". Також Камишін навів статистику за показником доступності:  у вільному доступі - 44 відсотки укриттів. "Ще 21 відсоток доступні протягом п'яти хвилин - зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі", - зазначив він.

Водночас Камишін зауважив, що за тиждень щоденних обходів він не зустрів такого укриття, яке було б зразковим. Загалом комісія з перевірки укриттів у Києві  працювала всім днів.

Сучасне укриття замість старого підвалу

Перевірці укриттів передувала трагедія

Масштабну перевірку бомбосховищ Києва почали після того, як під час російської атаки 1 червня в Деснянському районі Києва загинули троє людей. Тоді російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами наземного базування. Сили ППО ліквідували 10 із 10 випущених ракет, проте внаслідок повітряного бою загинули люди, які перебували в цей час на вулиці, намагаючись потрапити до закритого укриття. 

Читайте також: Цілодобовий доступ до укриття: у Києві шукають відповідальних

Президент України Володимир Зеленський заявив, що винні за закриті укриття у Києві обов'язково будуть покарані, та натякнув, що серед відповідальних за це може бути Кличко. "Відповідатимуть всі, реакція буде тверда... Може бути нокаут", - сказав президент.

Своєю чергою мер Києва заявив, що коштами на облаштування укриттів розпоряджалися районні державні адміністрації, керівників яких призначає президент, а "з 10 глав районів 9 у нас - представники від "Слуги народу".

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