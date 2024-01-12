Загадки в суді у справі про шпигунство на користь РФ

У Берліні триває судовий процес у справі про зраду батьківщини та шпигунство на користь Росії. Підсудні - співробітник BND Карстен Л. та бізнесмен Артур Е. У спостерігачів накопичуються питання.

У залі суду така тиша, що чути лише шарудіння - охоронець розгортає цукерку та пропонує її колезі-співробітниці. Підсудний Артур Е. сидить посеред зали, відкинувшись на стільці і похитуючи ногою. Весь у чорному та сліпуче білих кросівках, як це модно у Берліні. Він - один із двох фігурантів справи про зраду батьківщині та шпигунство на користь РФ. Другий підсудний - Карстен Л., колишній глава служби власної безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

Німецькі ЗМІ називають цей процес щодо шпигунства найгучнішим за останні десятиліття - сторона звинувачення стверджує, що вже після початку війни РФ проти України з BND витікали секретні матеріали до Москви. У разі визнання винними обом підсудним загрожує довічне ув'язнення.

Приціл на м'який вирок

Для виступу в суді у четвер, 11 січня, охоронці вивели Артура Е. зі скляного павільйону, де розміщена лава підсудних, та посадили за стіл для свідків. Через це суддя, який головує на процесі, двічі обмовився і назвав його "свідком", а не "обвинуваченим". Прямо перед підсудним - суддя, ліворуч - двоє представників Генеральної прокуратури ФРН, праворуч - адвокати його ймовірного спільника та його власні захисники.

Артур Е. говорить з пам'яті, не поспішаючи, з паузами, ретельно стежачи за тим, щоб судді та журналісти встигали записувати. Щире зізнання як спосіб зменшити термін ув'язнення у разі обвинувального вироку -на цьому вибудована тактика його адвокатів. На відміну від Карстена Л., який вперто мовчить.

Його берлінський адвокат Йоганнес Айзенберґ (Johannes Eisenberg) заявив, що докладний виступ- зізнання Артура Е. позбавляє сенсу посилення режиму утримання Карстена Л. - приблизно два місяці тому його помістили в одиночну камеру. Судді заявили, що таким чином хочуть запобігти спробам впливу з боку ймовірного його спільника, який дає свідчення.

Читайте також: Антишпигунські заходи: уряд Німеччини погодив проєкт реформи розвідки

Адвокат порівнює співробітника BND з Олексієм Навальним

Адвокат співробітника BND вкотре закликав пом'якшити умови тримання під вартою Карстена Л. - його підопічний проводить 23 години на добу в одиночній камері і в повній тиші, оскільки сусідні камери порожні. Гуляти йому можна годину на день - також на самоті. Айзенберґ вже двічі порівняв Карстена Д. з ув'язненим російським опозиціонером Олексієм Навальним і закликав припинити ці, як він висловився, "катування".

Штаб-квартира BND у Берліні Фото: Jörg Carstensen/picture alliance

Що довше триває цей судовий процес, то більш дивні деталі обговорюються в залі суду. Якщо в перший день слухань йшлося про шпигунство і державну таємницю, то 11 січня - про місцями кумедні і подекуди не зовсім зрозумілі або навіть зовсім незрозумілі деталі подорожей одного з підсудних до Москви. Йдеться про російського німця Артура Е., який, за даними прокуратури, був зв'язковим між співробітником BND Карстеном Л. та російськими спецслужбами.

Свідчення Артура Е.

Розповідь Артура Е. про його поїздки до Москви була сповнена дивних і часом незрозумілих деталей. Наприклад, машина, на якій, за словами підсудного, його возили Москвою, була завантажена упаковками з дитячим харчуванням. Інший приклад: під час зустрічі в московському ресторані з двома ймовірними співробітниками російських спецслужб один із них, стверджує Артур Е., показав йому службову зброю - але ніхто в залі суду не зрозумів, а суддя чомусь не запитав - яку саме. Чи це був, скажімо, пістолет, автомат чи щось ще.

Читайте також: Підробіток на шпигунстві. Як судять завербованих Росією українців

Або ще питання: чому підсудний не став відкривати конверти з грошима, які йому, за його словами, вручили як винагороду в Москві? І яким чином він проніс 400 тисяч євро готівкою через митницю в московському аеропорту, з якого вилетів до Стамбула? Все це - лише дрібні деталі з розповідей Артура Е. Тим часом 11 січня остаточно стало зрозуміло, що одного з ймовірних агентів ФСБ у Москві все-таки звали "Гасан", хоча в обвинувальному висновку він був названий на французький манер - "Гарсон".

На наступному засіданні суду, призначеному на 18 січня, допитуватимуть свідків. Але говоритимуть вони не про ймовірне шпигунство, а про умови утримання підсудних у СІЗО Берліна. До суду викликано тюремного лікаря-стоматолога та асистентку, питання до яких стосуватимуться правил і розпорядку у слідчому ізоляторі.