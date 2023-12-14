Співробітнику BND загрожує довічне за шпигунство для РФ

Конверти зі сотнями тисяч євро, зустрічі на конспіративних квартирах у Москві - в Берліні розпочався процес у справі про шпигунство на користь РФ. Один із підсудних - співробітник німецької розвідки. Репортаж DW.

В одних журналістів - маленькі червоні картки, в інших - великі рожеві. І ті, й інші дають право доступу до зали, каже представник пресслужби Вищого суду Берліна. Але служба безпеки визнає лише червоні, і власникам рожевих доводиться довго сперечатися з охоронцями. Які - о, диво! - піддаються на вмовляння. Тому що правила акредитації (шість сторінок дрібним шрифтом) на цьому гучному процесі, який розпочався у німецькій столиці 13 грудня, ніхто з охоронців не читав.

Одним дозволили взяти з собою блокноти, іншим - ні. Авторучки відібрали у всіх, натомість кожному роздали по одному гостро заточеному олівцю. Суворо по одному. Через три хвилини олівці зібрали, роздали авторучки. Суворо по одній. На виході їх знову зберуть.

Читайте також: Хто і як шпигував за Німеччиною упродовж останніх років

Ніхто не знає, котра година. Годинники відібрали у всіх, смартфони також. Але ясно одне - початок безнадійно відкладається, у черзі на вхід ще два десятки журналістів. Відкритий процес у справі про зраду батьківщини та шпигунство на користь російської ФСБ - дивина для берлінської юстиції. Із запізненням на 50 хвилин журналістів впускають до зали засідань.

На столі біля адвокатів встановлено дві підключені до електромережі скрині, обшиті деревом - виявляється, це апаратура, яка захищає мобільні телефони від прослуховування. У них адвокати мають складати свої смартфони тоді, коли суд переходитиме до закритого режиму. Тому що йдеться про державну таємницю - попри те, що процес відкритий для громадськості.

Читайте також: Німецького розвідника звинуватили в держзраді та шпигунстві для РФ

Обом підсудним загрожує довічне ув'язнення

На лаві підсудних - двоє. У дальньому кутку - Карстен Л., професійний військовий, полковник Бундесверу, який змінив армію на Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND). У ближньому кутку - Артур Е., російський німець, уродженець Волгоградської області, підприємець. Обох звинувачують у шпигунстві на користь Російської Федерації. У разі визнання винними обом загрожує довічне ув'язнення.

Представник Федеральної прокуратури Німеччини зачитує обвинувальний вирок: у ньому два епізоди передачі секретної інформації з баз даних BND до Москви. В обох випадках стверджується, що Карстен Л., користуючись своїм службовим становищем, роздруковував або фотографував секретні матеріали і передавав їх Артуру Е., який відвозив їх до Москви. Квитки на рейси з Мюнхена через Стамбул йому, за даними обвинувачення, купував його московський знайомий бізнесмен Віса М., якого тепер також розшукує німецька влада.

Обвинуваченим інкримінуються два епізоди передачі секретних даних ФСБ Росії Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

У Москві Артур Е., як з'ясувало слідство, зустрічався зі співробітниками ФСБ - у ресторанах, а також на квартирах, що нібито належали його московському бізнес-партнерові Вісі М., а з Москви до Мюнхена повертався з конвертами, набитими грошима. Прізвища обох підсудних та їхнього вірогідного московського зв'язкового відомі, їх можна знайти на сайтах американських ЗМІ. Однак німецькі ЗМІ дотримуються правил, за якими у пресі можна називати лише першу літеру прізвища підозрюваного чи обвинуваченого.

Загалом, за словами державного обвинувача, обидва підсудні отримали від РФ понад 800 тисяч євро готівкою - у конвертах формату А4. За заявою представника Генпрокуратури ФРН, ці гроші передали їм у Москві співробітники ФСБ. Подібні суми готівки неможливо пронести непомітно через митницю. За даними звинувачення, в мюнхенському аеропорту обійти митний контроль Артуру Е. допомагали зв'язки Карстена Л. Про те, як Артур Е. зміг вивести такі суми готівкою з Москви, - жодного слова.

Але коли справа доходить до питання про те, що ж саме містилося в документах BND, які, за даними обвинувачення, опинилися в розпорядженні ФСБ і спричинили такі щедрі виплати, прокуратура просить перевести засідання в закритий режим. І журналістів виводять із зали, відбираючи у них на виході авторучки. Адвокат одного з підсудних перед цим скаржиться, що сам знайомився зі справою із публікацій у ЗМІ, не маючи повного доступу до матеріалів прокуратури. За його словами, це "показовий процес".

Читайте також: ФСБ шукала координати HIMARS через працівника німецької розвідки

Найгучніший шпигунський скандал у Німеччині за десятиліття

Тим часом короткий зміст матеріалів цієї кримінальної справи доступний у Німеччині лише за 6,40 євро у будь-якому газетному кіоску - минулими вихідними популярний тижневик Der Spiegel опублікував подробиці шпигунського скандалу. Журналісти стверджують, що зуміли ознайомитись із текстом обвинувального вироку.

Як написав Der Spiegel, на підставі інформації з BND у Росії зрозуміли, що німецька розвідка має доступ до закритого месенджера ПВК "Вагнер" - тобто у розпал бойових дій в Україні західні спецслужби читали внутрішнє листування ПВК. Der Spiegel стверджує, що процес, який почався, можна вважати найгучнішим шпигунським скандалом у Німеччині за останні десятиліття. Розгляд у справі займе не менше пів року, винесення вироку очікується не раніше літа 2024 року.

Читайте також: Німці нарікають на незадовільну боротьбу зі шпигунами в ФРН

У BND Карстен Л. очолював службу власної безпеки

Ця історія, як випливає з обвинувального вироку, розпочалася у вересні 2022 року на березі Штарнберзького озера в Баварії, де в кафе біля озера двоє нинішніх підсудних - співробітник BND Карстен Л. та російський німець Артур Е. - зустрілися з гостем з Росії Вісою М., бізнесменом зі значними зв'язками в Москві. Він поділився, що хоче отримати посвідку на проживання в Німеччині, каже обвинувачення, а потім запропонував співробітнику BND подумати, чи не хоче він зробити щось корисне для обох країн. Тобто - передати в Росію щось цікаве з того, до чого він має доступ як співробітник німецької розвідки.

Штаб-квартира BND у Берліні Фото: C.Hardt/Future Image/imago

У BND Карстен Л. керував відділом у службі технічної розвідки, яка базується в місті Пуллах під Мюнхеном, і займається перехопленням телефонних розмов, інтернет-трафіку та супутникової комунікації. Незадовго до арешту його підвищили - призначили керівником служби власної безпеки BND.

Артур Е. звільнився з Бундесверу в 2015 році і зайнявся торгівлею діамантами й коштовним камінням. Він багато подорожував світом - німецькі ЗМІ пишуть, що він бував у Дубаї, Ізраїлі, Африці, Бразилії, Південно-Східній Азії та США. І регулярно - в Росії. У травні 2021 року, стверджує прокуратура, він познайомився із Карстеном Л. на святі у своєму баварському селі. І коли через деякий час у Москві Артур Е. познайомився вже з підприємцем Вісою М., який, як з'ясувало слідство, попросив допомоги з отриманням посвідки на проживання в Німеччині, Артур Е. згадав про Карстена Л.

Читайте також: BND в Instagram: розвідка ФРН відкриває канал у соціальній мережі

Влада Німеччини зробила висновки зі шпигунського скандалу

За даними прокуратури, російські спецслужби цікавилися системами озброєнь, виробленими в США та ФРН і переданими Україні. Восени 2022 року BND отримала інформацію від іншої іноземної спецслужби про зрадника у власних лавах.

Наприкінці грудня 2022 року у Берліні заарештували Карстена Л., а через кілька тижнів після цього - і його спільника Артур Е., який повернувся із США. Під час слідства, як написав Der Spiegel, Артур Е. дав докладні свідчення, які були підтверджені даними з його мобільного телефону та банківськими транзакціями.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, уряд і BND вже зробили перші висновки з того, що трапилося - в оновленому законі про BND тепер передбачено більш суворі заходи, спрямовані на виключення витоків секретної інформації. Серед іншого, у майбутньому дозволено перевірки машин та сумок співробітників німецької розвідки, які виходять із її будівлі, а також огляд вмісту їхніх мобільних телефонів. До цього часу подібні заходи щодо співробітників BND були неприпустимі.