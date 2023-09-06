Німецького розвідника звинуватили в зраді й шпигунстві на РФ

Карстену Л. і його ймовірному поплічнику Артуру Е. висунули обвинувачення в державній зраді та шпигунстві на користь Росії. Їм загрожує довічне ув'язнення.

У Німеччині колишньому співробітнику Федеральної розвідувальної служби (BND) Карстену Л. (Carsten L.) і його ймовірному поплічнику Артуру Е. (Arthur E.) висунули обвинувачення в державній зраді та шпигунстві на користь Росії. Про це повідомили у вівторок, 5 вересня, німецькі телеканали WDR, NDR і газета Süddeutsche Zeitung. У разі доведення провини обвинуваченим загрожує довічне ув'язнення.

За даними німецьких ЗМІ, Карстен Л. обіймав керівну посаду в секретному відділі технічної розвідки ФРН. Видання Focus називало його "великим вухом BND". У 2022 році він передав "одній з російських спецслужб" дані, що становлять державну таємницю.

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У грудні 2022 року Карстена Л. заарештували в Берліні. Артура Е. затримали в січні цього року в аеропорту Мюнхена. Обидва підозрюваних співпрацювали з російськими спецслужбами за грошову винагороду, стверджує слідство.

У липні глава BND Бруно Каль (Bruno Kahl) заявив, що Карстен Л. завдав лише "обмеженої шкоди". За його словами, витоку не зазнали документи, які відомство отримувало від інших служб, тому Федеральній розвідувальній службі в цьому випадку "пощастило".

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