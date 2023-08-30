Уряд Німеччини погодив проєкт реформи розвідки

Уряд Німеччини погодився реформувати закон, який регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND), пише dpa у середу, 30 серпня.

Як повідомляє агенція, цей крок є відповіддю на діяльність російськихшпигунів. Міністри також домовились щодо протидії шпигунству у лавах BND, дозволивши точкові незалежні перевірки персоналу та автівок і сумок співробітників. Чиновники також повинні мати можливість перевіряти смартфони співробітників у разі, якщо є підозра, що щось йде не так.

"Проведення перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність інших спецслужб на ранній стадії", - йдеться в проєкті. Поява цього формулювання пов'язана з арештом співробітника BND за підозрою в шпигунстві на користь Росії у грудні 2022 року. Реформу розвідки ще має схвалити парламент Німеччини.

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Можливий шпигун у лавах BND

Нагадаємо, наприкінці минулого року прокуратура Німеччини повідомила про затримання співробітника BND на ім'я Карстен Л. за підозрою в передачі Росії інформації, яка становить державну таємницю. Тоді правоохоронці обшукали його житло та робоче місце, а також "ще однієї особи" і два офіси BND в Берліні та громаді Пуллах.

За словами глави BND Бруно Каля (Bruno Kahl), спецслужба сама виявила ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування. Подробиці звинувачень в розвідці не повідомили, зазначивши, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в цьому випадку". Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що затриманий міг передавати Росії секретну інформацію щодо ситуації в Україні.

