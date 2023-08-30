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ПолітикаНімеччина

Уряд Німеччини погодив проєкт реформи розвідки

Роман Губа
30 серпня 2023 р.

Міністри домовились щодо проведення точкових перевірок персоналу Федеральної розвідувальної служби, їхніх речей та смартфонів. Реформу ще має схвалити парламент Німеччини.

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Емблема BND
Емблема BNDФото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

Уряд Німеччини погодився реформувати закон, який регулює діяльність Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND), пише dpa у середу, 30 серпня.

Як повідомляє агенція, цей крок є відповіддю на діяльність російськихшпигунів. Міністри також домовились щодо протидії шпигунству у лавах BND, дозволивши точкові незалежні перевірки персоналу та автівок і сумок співробітників. Чиновники також повинні мати можливість перевіряти смартфони співробітників у разі, якщо є підозра, що щось йде не так.

"Проведення перевірок має виявляти можливу шпигунську діяльність інших спецслужб на ранній стадії", - йдеться в проєкті. Поява цього формулювання пов'язана з арештом співробітника BND за підозрою в шпигунстві на користь Росії у грудні 2022 року. Реформу розвідки ще має схвалити парламент Німеччини.

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Можливий шпигун у лавах BND

Нагадаємо, наприкінці минулого року прокуратура Німеччини повідомила про затримання співробітника BND на ім'я Карстен Л. за підозрою в передачі Росії інформації, яка становить державну таємницю. Тоді правоохоронці обшукали його житло та робоче місце, а також "ще однієї особи" і два офіси BND в Берліні та громаді Пуллах.

За словами глави BND Бруно Каля (Bruno Kahl), спецслужба сама виявила ймовірну держзраду та провела масштабне внутрішнє розслідування. Подробиці звинувачень в розвідці не повідомили, зазначивши, що "стриманість і конфіденційність дуже важливі в цьому випадку". Пізніше німецькі ЗМІ повідомили, що затриманий міг передавати Росії  секретну інформацію щодо ситуації в Україні.
 

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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