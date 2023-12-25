Навального знайшли у колонії за полярним колом

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, інформації про місцезнаходження якого не було з 6 грудня, перебуває у виправній колонії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії.

Російський опозиційний політик Олексій Навальний, інформації про місцезнаходження якого не було кілька тижнів, перебуває у виправній колонії №3 (ВК-3) у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу. Ці перші з 5 грудня дані про місцезнаходження Навального оприлюднила у понеділок, 25 грудня, прессекретарка політика Кіра Ярмиш у соцмережі X.

"Ми знайшли Олексія Навального. Сьогодні його відвідав адвокат. З Олексієм все гаразд", - написала вона.

Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов зазначив, що у пошуках Навального його соратники надіслали 618 запитів. А до ВК-3 адвоката Навального "пустили теж далеко не одразу".

"Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти. Туди дуже складно дістатися, і там немає систем доставки листів ФСВП-лист (Федеральна служба виконання покарань - Ред.) або Zonatelecom", - констатував Жданов.

Соратник Навального Леонід Волков зазначив, що колонія, в якій опинився опозиціонер, перебуває "за полярним колом". "До цієї колонії практично неможливо дістатися, туди практично неможливо навіть листи надсилати. Це максимально можливий рівень ізоляції від світу - для чого все й починалося", - написав Волков у соцмережі X.

Зв'язку з Навальним не було 19 днів

Соратники, адвокати та родичі Навального не могли з ним зв'язатися з 6 грудня, а співробітники виправної колонії №6 у Володимирській області заявили, що Навальний там "більше не значиться". Аж до 25 грудня жодної підтвердженої інформації про те, де він міг перебувати, не було. Прихильники опозиційного політика запустили в соцмережах хештег #ДеНавальний, а в ЄС, США та Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини закликали Росію негайно надати інформацію про нього.

Читайте також: WSJ: Навального можуть включити в обмін на вбивцю чеченця Хангошвілі

Кримінальне переслідування Навального в Росії

Навальний був відправлений російською владою до колонії у лютому 2021 року після того, як його оголосили винним у шахрайстві в рамках справи "Ів Роше". Тоді політика засудили до 2 років та 8 місяців ув'язнення. У березні 2022 Навального також визнали винним за статтею про шахрайство, а потім в образі судді, призначивши 9 років колонії суворого режиму (за сукупністю злочинів).

У серпні 2023 року Олексія Навального було засуджено Мосміськсудом до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про створення "екстремістської спільноти". Такою спільнотою, за версією влади, був заснований Фонд боротьби з корупцією.