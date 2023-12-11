Соратники Навального повідомили про його зникнення з колонії

Співробітники російської колонії у Володимирській області стверджують, що Олексій Навальний у них "більше не значиться". Вони відмовляються повідомити його адвокату, куди перевели політика, заявила Кіра Ярмиш.

Співробітники виправної колонії №6 (ВК-6) у селищі Мелехово Володимирської області РФ стверджують, що ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний в них "більше не значиться", але відмовляються повідомити адвокату політика, куди його перевели, написала в соцмережі X у понеділок, 11 грудня, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

Вона також заявила, що у виправній колонії особливого режиму №7 Володимирської області теж стверджують, що Олексія Навального там немає. "У п'ятницю і весь сьогоднішній день ні в ВК-6, ні в ВК-7 їм (адвокатам. - Ред.) не відповідали. Очевидно, тепер дали команду. Де Олексій, як і раніше, невідомо", - повідомила Ярмиш.

Кількома годинами раніше в Telegram-каналі "Команда Навального" з'явилося повідомлення, що соратники Навального вже шостий день не можуть зв'язатися з ним. 11 грудня він мав виступати в суді за допомогою відеозв'язку, але трансляція не відбулася. Представники колонії стверджують, що з 7 грудня не можуть полагодити електрику, "просто знущаються", заявила у зв'язку з цим Кіра Ярмиш.

У США занепокоєні повідомленнями про зникнення Навального

Свою стурбованість через зникнення Навального у понеділок висловили у Вашингтоні. "Ми глибоко стурбовані цими повідомленнями про те, що він зник вже нібито тиждень тому, і ні його представники, ні його сім'я не знають, де він перебуває", - заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, цитує AFP. За його словами, російський політик "повинен бути негайно звільнений, він ніколи не повинен був потрапити до в'язниці".

"Ми збираємося співпрацювати з нашим посольством у Москві, щоб з'ясувати, як багато ще ми можемо дізнатися", - пообіцяв він.

До Навального не пустили адвокатів

Увечері 8 грудня Ярмиш повідомляла, що до Навального, який утримувався в ВК-6, не пускають адвокатів. За її словами, адвокати Навального прийшли не тільки до ВК-6, а й до ВК-7. "Скрізь їм сказали "очікувати", зрештою скрізь відмовили у відвідуванні", - написала Ярмиш у соцмережі X, додавши, що це "особливо тривожно" ще й тому, що минулого тижня опозиціонеру стало зле в камері - у нього запаморочилося в голові, він ліг на підлогу.

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Кіра Ярмиш розцінила подію як ознаки можливої втрати свідомості від голоду. Тоді ж вона зазначила, що на той момент, до 8 грудня, зв'язку з Навальним не було вже третій день, оскільки його перестали під'єднувати по відеозв'язку до засідань суду за його позовами.

Кримінальне переслідування Навального в Росії

Олексія Навального російська влада відправила в колонію в лютому 2021 року після того, як його оголосили винним у шахрайстві в рамках так званої "справи Ів Роше". Тоді політика засудили до двох років і восьми місяців ув'язнення. У березні 2022 року Навального також визнали винним за статтею про шахрайство, а потім в образі судді, призначивши 9 років колонії суворого режиму (за сукупністю злочинів).

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У серпні 2023 року Олексія Навального Мосміськсуд засудив до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про створення "екстремістської організації", якою, за версією влади, був заснований ним Фонд боротьби з корупцією.

1 грудня Навальний повідомив, що проти нього порушили ще одну кримінальну справу - за статтею про вандалізм.