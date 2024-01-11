Один із обвинувачених у шпигунстві на користь РФ заговорив

У Берліні триває судовий процес у справі про шпигунство проти співробітника німецької розвідки та його спільника російського походження. У середу, 10 січня, у суді виступив один із обвинувачених.

Процес у справі про шпигунство на користь Росії розпочався в Берліні в середині грудня за унікальних заходів безпеки та великої уваги преси. Минув місяць, але інтерес преси не зменшується - всі місця для журналістів у середу, як і раніше, були зайняті. Та й лавки для глядачів не були порожні. Німецька преса недарма називає цей розгляд ледь чи не судовим процесом століття - це найгучніший шпигунський скандал щонайменше останнього десятиліття.

У середу, 10 січня, суд заслухав другого обвинуваченого, саме на свідченнях якого багато в чому вибудовано обвинувальний висновок. Його звуть Артур, прізвище за етичними правилами німецьких ЗМІ, розголошувати не прийнято. Він народився у Волгоградській області і в середині 1990-х років переїхав із батьками до Німеччини як німець-переселенець. Свій рід занять він описує як "підприємець", не вдаючись до подробиць. Він розповів у суді, що жив у Москві, проводив відпустку в Дубаї, витрачав гроші в Монако та мав бізнес-зв'язки в Африці.

Справа про шпигунство: хронологія скандалу

У суді Артур Е. виступив із усною заявою. У ній він загалом описав історію свого знайомства з Карстеном Л., який на той момент працював у BND; розповів про їхні спільні походи до ресторанів, борделів та казино. Тепер обидва проходять обвинуваченими у справі про зраду батьківщини та ділять на двох лаву підсудних у берлінському суді.

Саме Артур Е. познайомив високопоставленого співробітника німецької розвідки Карстена Л. із підприємцем з Москви Вісою М., який запропонував йому спершу щедру винагороду за допомогу в отриманні німецької посвідки на проживання, а потім натякнув і на те, що непогано було б посприяти російсько-німецьким відносинам, маючи на увазі доступ до німецьких державних таємниць.

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Як сказав у суді Артур Е., бізнесмен Віса М. жив у Німеччині з 2004 року, був одружений з громадянкою ФРН і мав посвідку на проживання, проте через закриття кордонів та обмеження на авіаперельоти під час епідемії коронавірусу він не зміг вчасно продовжити посвідку на проживання і нібито шукав когось, хто може допомогти йому. З цих обставин він і познайомив Карстена Л. з Вісою М., виконуючи при цьому функцію перекладача, оскільки московський гість не говорив ні німецькою, ні англійською. Але незнання іноземних мов компенсували відмінні зв'язки - Віса М. вивів Артура Е. на своїх знайомих у Москві, які цікавилися його знайомим з BND.

Гонорар за таємниці німецької розвідки: пів мільйона євро готівкою

Артур Е. двічі літав до Москви, зустрічався там зі знайомими Віси М., які передали йому два мобільні телефони для зв'язку та конверти формату А4.

Тобто він був посередником у контактах між співробітником BND та московським підприємцем, який своєю чергою нібито вивів його на російські спецслужби. "Нібито" - тому що сам обвинувачений жодного разу не назвав жодної державної організації.

У своєму виступі Артур загалом описав історію знайомства зі співробітником BND, яка розпочалася на спортивному святі десь у Баварії і закінчилася на лаві підсудних у Берліні. Він коротко перерахував усі свої зустрічі та контакти як з обвинуваченим, так і з його колегами, і крім того побіжно розповів про свої поїздки до Москви, про зустрічі з людьми, імен яких він теж не назвав, але які були зацікавлені у додатковій інформації від джерела у BND. Він також згадав конверти формату А4, які ці люди вручили йому в Москві, але нічого не сказав про те, що було всередині.

А за даними звинувачення в них було близько пів мільйона євро готівкою, які він зумів вивезти в ручній поклажі через один з московських аеропортів.

Цілком можливо, що більше деталей стане відомо 11 січня, коли обвинувачений відповідатиме на запитання суддів та прокуратури. А ось на запитання адвокатів другого обвинуваченого - співробітника BND - він відповідати відмовився. Що є ще одним свідченням того, наскільки різну тактику захисту обрали адвокати.

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Захист співробітника BND вимагає змінити умови утримання у СІЗО

Тим часом адвокати, які представляють інтереси співробітника BND Карстена Л., вимагають полегшити умови тримання у слідчому ізоляторі, які були посилені рішенням суду. Приводом для жорстких заходів стало виявлення записки, нібито призначеної для Артура Е., але не доставленої адресату. Після цього інциденту рішенням суду, що розглядає справу, підсудний Карстен Л. практично виявився відрізаним від зовнішнього світу. Його тримають в одиночній камері і він має право на годинну прогулянку - також на самоті. Адвокат підозрюваного виступив із заявою в суді, вимагаючи припинити "знущання" над своїм підзахисним, який, мовляв, позбавлений сонячного світла та людських контактів.

Засідання суду та допит свідків триватиме у четвер, 11 січня. Артур Е. відповість на запитання прокуратури та суду, а ось відповідати на запитання адвокатів другого обвинуваченого він не стане.