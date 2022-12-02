Жадан отримав німецьку премію за політичну думку

Сергій Жадан отримав Бременську премію імені Ганни Арендт за політичну думку за 2022 рік. Журі побачило в доробку письменника спроби революціонізувати літературу.

Українському письменнику, поету, перекладачу та співаку Сергію Жадану присудили Бременську премію імені Ганни Арендт (Hannah-Arendt-Preis) за політичну думку за 2022 рік. Церемонія вручення Жадану премії, грошовий еквівалент якої становить 10 тисяч євро, відбулася ввечері п'ятниці, 2 грудня, в ратуші міста Бремен.

Журі премії оцінило 48-річного автора як чудового оповідача. Він продовжує традицію центральноєвропейської літератури й водночас революціонізує її, переконані члени журі. Крім того, автор передає унікальний погляд на українське суспільство.

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"З його книг читачі дізнаються, як з маси розчавлених особистостей, травмованих війною і труднощами, знову і знову виростає нова солідарна громадянська енергія", - йдеться в висновках журі. Жадан не лише описує український світ, "але й допомагає зрозуміти його, в усьому його хаосі, його стражданнях, його людяності". Він активно сприяє тому, "щоб громадяни не втрачали мужності в умовах російської агресії", зазначається в рішенні журі.

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Бременська премія Ганни Арендт за політичну думку була заснована у 1994 році. Вона присуджується містом Бремен та близьким до партії "Зелених" Фондом Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung). Нагорода присвячена політологині німецько-єврейського походження Ганні Арендт (Hannah Arendt), яка народилася в Ганновері, та її переконанню в тому, що сенс політики полягає у свободі. У 2021 році премію отримала американська історикиня та есеїстка Джилл Лепор. Серед інших лауреатів - російська правозахисниця Олена Боннер та колишній президент Німеччини Йоахім Гаук (Joachim Gauck).

Нагадаємо, у жовтні Сергій Жадан отримав Премію миру німецьких книготорговців у розмірі 25 тисяч євро.