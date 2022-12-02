  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Воєнні злочини в Україні
Енергетична криза
Сергій Жадан (архівне фото)
Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO
КультураНімеччина

Жадан отримав німецьку премію за політичну думку

Валерій Сааков
1 год. тому

Сергій Жадан отримав Бременську премію імені Ганни Арендт за політичну думку за 2022 рік. Журі побачило в доробку письменника спроби революціонізувати літературу.

https://p.dw.com/p/4KPac

Українському письменнику, поету, перекладачу та співаку Сергію Жадану присудили Бременську премію імені Ганни Арендт (Hannah-Arendt-Preis) за політичну думку за 2022 рік. Церемонія вручення Жадану премії, грошовий еквівалент якої становить 10 тисяч євро, відбулася ввечері п'ятниці, 2 грудня, в ратуші міста Бремен.

Журі премії оцінило 48-річного автора як чудового оповідача. Він продовжує традицію центральноєвропейської літератури й водночас революціонізує її, переконані члени журі. Крім того, автор передає унікальний погляд на українське суспільство.

Читайте також: Сергій Жадан: Українців вбивають за те, що вони українці

"З його книг читачі дізнаються, як з маси розчавлених особистостей, травмованих війною і труднощами, знову і знову виростає нова солідарна громадянська енергія", - йдеться в висновках журі. Жадан не лише описує український світ, "але й допомагає зрозуміти його, в усьому його хаосі, його стражданнях, його людяності". Він активно сприяє тому, "щоб громадяни не втрачали мужності в умовах російської агресії", зазначається в рішенні журі.

Читайте також: Сергія Жадана висунули на Нобелівську премію з літератури

Бременська премія Ганни Арендт за політичну думку була заснована у 1994 році. Вона присуджується містом Бремен та близьким до партії "Зелених" Фондом Генріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung). Нагорода присвячена політологині німецько-єврейського походження Ганні Арендт (Hannah Arendt), яка народилася в Ганновері, та її переконанню в тому, що сенс політики полягає у свободі. У 2021 році премію отримала американська історикиня та есеїстка Джилл Лепор. Серед інших лауреатів - російська правозахисниця Олена Боннер та колишній президент Німеччини Йоахім Гаук (Joachim Gauck).

Нагадаємо, у жовтні Сергій Жадан отримав Премію миру німецьких книготорговців у розмірі 25 тисяч євро.

Жадан про синьо-жовту Європу, Ілона Маска і біженців з РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Russland | Tatneft produziert Öl in Tatarstan

Країни ЄС домовилися щодо стелі цін на нафту з РФ

Конфлікти33 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Портрет Путіна на стіні в Белграді

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

"Якщо Україна може повернути Крим, її треба підтримати"

Конфлікти10 год. тому
НАТО та Фінляндія

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

НАТО розширюється на північ. Якими будуть наслідки?

Політика1 год. тому
external

"Держава - це ми": пункти незламності по-народному

"Держава - це ми": пункти незламності по-народному

Суспільство9 год. тому07:26 хв.
Прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця

Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека

Прем'єрка Молдови: Головний ризик - енергетична безпека

Політика1 грудня 2022 р.
Відключення світла у Києві

Рівень домашнього насильства в Україні зростає на тлі війни

Рівень домашнього насильства в Україні зростає на тлі війни

Суспільство1 грудня 2022 р.
Ukraine-Krieg | Armee kämpft mit Schlamm an der Front

"Їх тут добряче полягло": мешканці Чорнобаївки про окупантів

"Їх тут добряче полягло": мешканці Чорнобаївки про окупантів

Конфлікти1 грудня 2022 р.02:11 хв.
На головну сторінку