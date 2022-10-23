Сергію Жадану вручили Премію миру німецьких книготорговців
Катерина Вєнкіна | Олександр Куницький
44 хв. тому
У Франкфурті відбулася церемонія вручення Сергію Жадану Премії миру німецьких книготорговців. Facebook-щоденник письменника "Небо над Харковом" нещодавно вийшов у ФРН.
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Українському письменнику, поету та музикантові Сергію Жадану вручили Премію миру німецьких книготорговців. Урочиста церемонія відбулася у неділю, 23 жовтня, у церкві Святого Павла у Франкфурті-на-Майні, - місті, де проводять Франкфуртський книжковий ярмарок-2022.
Facebook-щоденник 48-річного Сергія Жадана "Небо над Харковом" (видавництво Suhrkamp Verlag) нещодавно вийшов у ФРН. Книгу склали друзі письменника в Німеччині, які зібрали та підготували для публікації повідомлення з його соцмереж. За словами видавців, у результаті вийшло "свідчення людини, яка в процесі написання входить у нову реальність і чинить опір повсюдному руйнуванню".
"Не вважаю себе класичним автором"
"Я не вважаю себе класичним автором. Спочатку я зовсім не думав, що ці пости у Facebook можуть стати книгою", - зазначив український письменник під час дискусії, у якій також взяли участь державна міністерка ФРН з питань культури та ЗМІ Клаудіа Рот (Claudia Roth ) та редактор газети Die Welt Деніз Юджель (Deniz Yücel).
За словами Жадана, він був щирий у своїх записах і не хотів використати війну для збирання літературного матеріалу. Письменник зізнався, що багато постів з'явилися у важких умовах - далеких від тих, які можна назвати творчими. "Деякі записи я робив у дорозі, деякі - поряд з українськими солдатами у бою. Багато чого також було написано з бомбоукриття", - розповів автор.
З вітальним словом до Жадана виступила Саша Маріанна Зальцманн (Sasha Marianna Salzmann), відома за романом "У людині має бути все чудово". Зальцманн, яка народилася у Волгограді (РФ), виросла в Москві і в десятирічному віці емігрувала разом з батьками до Німеччини, вже встигла зробити собі ФРН ім'я як драматургиня і прозаїкиня.
Нагорода за художні роботи та гуманітарну позицію
В оргкомітеті премії зазначили, що український письменник нагороджується "за визначні мистецькі роботи, а також за його гуманітарну позицію, з якою він звертається до людей на війні та допомагає їм, ризикуючи життям".
"Його тексти розповідають про те, як війна та руйнація входять у цей світ, і вражають людей", - пояснила Карін Шмідт-Фрідерікс (Karin Schmidt-Friderichs.), очільниця Біржового союзу німецької книготоргівлі - організації, яка вручає премію. У своїх роботах Жадан досліджує, як народ України, попри насильство, намагався вести життя, позначене миром і свободою.
Автор бестселера "Винахід джазу на Донбасі"
Жадан народився у Луганській області та є одним із найяскравіших голосів сучасної української літератури. Його роботи перекладені безліччю мов. Крім літературної діяльності, Жадан займається ще й художнім перекладом, перекладаючи й переспівуючи поезії з німецької, англійської, білоруської та російської мов. Крім того, він пише тексти пісень для різних рок-гуртів.
Автор бестселера "Винахід джазу на Донбасі" (Suhrkamp Verlag) використав свою популярність для підтримки українських військових задовго до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Зараз він допомагає захищати рідний Харків: на своїй сторінці у Facebook Жадан публікує фотографії із солдатами, для яких він купив пікапи та інші автомобілі. Письменник збирає гроші через сервіс онлайн-платежів Paypal - використовуючи свою адресу електронної пошти, яку публікує всюди.
Премія миру німецьких книготорговців вручається з 1950 року, її грошова винагорода становить 25 тисяч євро.
Сергій Жадан про Харків і допомогу ЗСУ в часи війни