РФ за тиждень випустила по Україні 190 ракет - Зеленський

Російська Федерація впродовж тижня застосувала проти України майже 190 ракет різних типів та 140 "шахедів", а також близько 700 керованих авіабомб. Про це у своєму вечірньому відеозверненні у неділю, 24 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб. Жодного тижня ще не було за понад два роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само - кожного тижня, кожного дня", - зазначив він.

Також Зеленський подякував "всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території, які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта". "Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать", - наголосив він.

Крім цього, президент окремо відзначив всі елементи Сил оборони та безпеки України, які "мінусують" російський потенціал війни. "Що менше путінська система заробить грошей, що сильнішими будуть санкції проти неї та фізичне знищення російського потенціалу війни, то швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій", - зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня війська РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару, зокрема націлюючись на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Всього Росія випустила по Україні більше 150 ракет і дронів. З-поміж іншого, війська РФ поцілили у найбільшу гідроелектростанцію України - ДніпроГЕС у Запоріжжі.

У ніч на 24 березня російські війська знову здійснили масштабну комбіновану повітряну атаку по території України із застосуванням 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 28 ударних дронів типу "Shahed". На Дніпропетровщині постраждала енергетична інфраструктура, а на Львівщині - критична. Згодом у НАК "Нафтогаз України" заявили про влучання у підземне сховище газу.