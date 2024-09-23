За літо через війну в Україні загинуло майже 600 цивільних

З червня по серпень в Україні зафіксовано 3 274 жертви війни серед цивільного населення. Це найвищий показник кількості жертв за три місяці з 2022 року, повідомила Норвезька рада у справах біженців.

У період з червня по серпень 2024 року в Україні було зафіксовано 3 274 жертви війни серед цивільного населення, що на 33,7 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник кількості жертв за три місяці з 2022 року, про що повідомила Норвезька рада у справах біженців (NRC) у понеділок, 23 вересня.

"Збільшення кількості руйнівних атак цього літа стало суворим нагадуванням про біль і страждання, які приносить ця війна. Громади по всій Україні з усіх сил намагаються знайти захист від невпинного натиску ракет і безпілотників", - заявив голова представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні Роберто Віла-Сексто.

У NRC посилаються на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, згідно з якими за три місяці літа в Україні загинуло 589 цивільних. У червні в Україні було 717 поранених серед цивільних та ще 161 загиблий, у липні - 1112 поранених та 244 загиблих, у серпні - 856 поранених та 184 загиблих.

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Зима стане додатковим випробуванням

Норвезька рада у справах біженців також вказує на те, що удари росіян по українській енергетиці загрожують поглибленням гуманітарних потреб цивільного населення з наближенням зими. "Зараз українці змушені шукати порятунку не лише від обстрілів, але й від суворої зими, що чекає на них попереду. Масове руйнування енергетичної інфраструктури сильно впливає на найбільш вразливі верстви населення, які за останні два роки неодноразово були змушені переїжджати, маючи обмежений доступ до допомоги та послуг", - додав Віла-Сексто.

Ситуація особливо важка для людей похилого віку та людей з інвалідністю. "Переміщені особи, які шукають порятунку від нападів, часто залишаються з сильно пошкодженими або зруйнованими будинками, поля, на яких вони працювали, забруднені мінами та вибухівкою", - йдеться у заяві NRC.

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Норвезька рада закликала дотримуватися міжнародного гуманітарного права

За словами Віла-Сексто, це літо стало чітким попередженням про те, яким буде вплив на цивільне населення у випадку ескалації війни.

"Сторони конфлікту повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права і захищати цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має зробити все, що в його силах, щоб продовжувати надавати підтримку зусиллям з надання гуманітарної допомоги, особливо тим цивільним особам, які живуть уздовж лінії фронту", - зазначив Віла-Сексто.

Норвезька рада у справах біженців також звернула увагу на ані ООН, що з початку повномасштабного вторгнення в результаті ракетних ударів і ударів безпілотників в Російській Федерації загинула щонайменше 91 цивільна особа, а ще 455 отримали поранення.