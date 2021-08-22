 За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2021

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За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО, а також Алжир, Єгипет і Катар.

Експорт німецьких озброєнь

Виготовлення фрегата на замовлення Алжиру на корабельні ThyssenKrupp Marine Systems в Кілі

За минулі чотири роки правління в Німеччині "великої коаліції" у складі ХДС/ХСС-СДПН уряд у Берліні дозволив експорт озброєнь на суму 22,5 мільярда євро. Такі дані містить відповідь міністерства економіки на запит Лівої партії, про що у неділю, 29 серпня, повідомило агентство dpa.

Головними імпортерами німецької оборонної продукції за даний період стали дві країни НАТО - Угорщина, яка придбала вироблені в ФРН озброєння на 2,66 мільярда євро, а також США, що імпортували продукції німецьких зброярів на 2,36 мільярда євро. Крім того, до десятки найважливіших замовників німецьких експортерів зброї увійшли кілька північноафриканських і близькосхідних країн, зокрема, Алжир (2,0 мільярда євро), Єгипет (1,88 мільярда євро) і Катар (0,72 мільярда євро).

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Особливо проблематичним при цьому вважається експорт зброї до Єгипту, оскільки влада цієї країни звинувачується в порушеннях прав людини, а також участі в конфліктах у Ємені та Лівії, зазначає dpa.

За час правління Меркель експортовано зброї на 85 мільярдів євро

Дані про експорт озброєнь стосуються періоду з 24 жовтня 2017 року - дня установчого засідання Бундестагу 19-го скликання - до 8 серпня 2021 року. Рекордним став 2019 рік, коли уряд "великої коаліції" дозволив експорт озброєнь в обсязі 8,02 мільярда євро.

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За всі роки правління канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з кінця 2005 року сукупний обсяг експорту німецьких озброєнь перевищив 85 мільярдів євро, що випливає зі щорічних звітів уряду.

Нагадаємо, уряд Німеччини відкинув ідею про постачання зброї до України.

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