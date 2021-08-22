За чотири роки в Німеччині схвалили експорт озброєнь на 22,5 мільярда євро

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО, а також Алжир, Єгипет і Катар.
За минулі чотири роки правління в Німеччині "великої коаліції" у складі ХДС/ХСС-СДПН уряд у Берліні дозволив експорт озброєнь на суму 22,5 мільярда євро. Такі дані містить відповідь міністерства економіки на запит Лівої партії, про що у неділю, 29 серпня, повідомило агентство dpa.
Головними імпортерами німецької оборонної продукції за даний період стали дві країни НАТО - Угорщина, яка придбала вироблені в ФРН озброєння на 2,66 мільярда євро, а також США, що імпортували продукції німецьких зброярів на 2,36 мільярда євро. Крім того, до десятки найважливіших замовників німецьких експортерів зброї увійшли кілька північноафриканських і близькосхідних країн, зокрема, Алжир (2,0 мільярда євро), Єгипет (1,88 мільярда євро) і Катар (0,72 мільярда євро).
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Особливо проблематичним при цьому вважається експорт зброї до Єгипту, оскільки влада цієї країни звинувачується в порушеннях прав людини, а також участі в конфліктах у Ємені та Лівії, зазначає dpa.
Дані про експорт озброєнь стосуються періоду з 24 жовтня 2017 року - дня установчого засідання Бундестагу 19-го скликання - до 8 серпня 2021 року. Рекордним став 2019 рік, коли уряд "великої коаліції" дозволив експорт озброєнь в обсязі 8,02 мільярда євро.
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За всі роки правління канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з кінця 2005 року сукупний обсяг експорту німецьких озброєнь перевищив 85 мільярдів євро, що випливає зі щорічних звітів уряду.
Нагадаємо, уряд Німеччини відкинув ідею про постачання зброї до України.
Рішення про припинення поставок озброєнь з ФРН ухвалено на тлі турецької військової операції в Сирії, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.
США зміцнюють лідерство в світовій торгівлі зброєю. Німеччина, за даними SIPRI, на четвертому місці серед найбільших її експортерів. Здебільшого зброю продають до країн Близького Сходу.