 Німеччина за 20 років схвалила експорт зброї до Афганістану на 400 мільйонів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2021

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Новини

Німеччина за 20 років схвалила експорт зброї до Афганістану на 400 мільйонів євро

Військові поставки на Гіндукуш здійснювалися в період операції НАТО в Афганістані. Лише незначна частка озброєнь дісталася афганській армії, постачання здійснювалися переважно для контингенту НАТО.

Німеччина експортувала чимало озброєнь до Афганістану

Колісний бронетранспортер Boxer

Уряд ФРН упродовж майже 20 років проведення міжнародної військової операції в Афганістані схвалив експорт зброї та іншої оборонної продукції в цю азійську країну більш ніж на 400 мільйонів євро, повідомило в неділю, 22 серпня, агентство dpa посиланням на щорічну доповідь уряду про експорт озброєнь і останні дані міністерства економіки ФРН.

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Найбільша частка військової продукції була поставлена ​​військам НАТО, посольствам і ООН, які отримали від Німеччини танки, бронетранспортери, автомати, пістолети та іншу зброю. На афганські силові служби припала лише незначна частина цих поставок.

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З повідомлення випливає, що з початку 2002 року й до сьогоднішнього дня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Афганістану на 418,8 мільйона євро. Останній дозвіл на експорт було видано в поточному році: Німеччина погодилася поставити в Афганістан броньовані позашляховики для НАТО і Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму в 2,8 мільйона євро.

Поставки озброєнь у Афганістан

Протягом діяльності нинішнього складу Бундестагу й уряду Німеччина поставила Афганістану озброєнь на 29,8 мільйона євро, випливає з відповіді міністерства економіки ФРН на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. Таким чином Афганістан входив до десятки найбільших одержувачів німецької зброї з-поміж країн, що розвиваються.

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Афганські силовики й держустанови отримали лише незначну частину із загального обсягу експорту, в тому числі бронемашини, міношукачі, контейнери, бронежилети, шоломи й засоби зв'язку.

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Скільки саме озброєнь отримала афганська влада, міністерство економіки ФРН не уточнює. Так само незрозуміло, скільки озброєнь, експортованих з Німеччини, потрапило до рук талібів.

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