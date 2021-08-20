Німеччина за 20 років схвалила експорт зброї до Афганістану на 400 мільйонів євро

Уряд ФРН упродовж майже 20 років проведення міжнародної військової операції в Афганістані схвалив експорт зброї та іншої оборонної продукції в цю азійську країну більш ніж на 400 мільйонів євро, повідомило в неділю, 22 серпня, агентство dpa посиланням на щорічну доповідь уряду про експорт озброєнь і останні дані міністерства економіки ФРН.

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Найбільша частка військової продукції була поставлена ​​військам НАТО, посольствам і ООН, які отримали від Німеччини танки, бронетранспортери, автомати, пістолети та іншу зброю. На афганські силові служби припала лише незначна частина цих поставок.

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З повідомлення випливає, що з початку 2002 року й до сьогоднішнього дня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Афганістану на 418,8 мільйона євро. Останній дозвіл на експорт було видано в поточному році: Німеччина погодилася поставити в Афганістан броньовані позашляховики для НАТО і Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму в 2,8 мільйона євро.

Поставки озброєнь у Афганістан

Протягом діяльності нинішнього складу Бундестагу й уряду Німеччина поставила Афганістану озброєнь на 29,8 мільйона євро, випливає з відповіді міністерства економіки ФРН на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. Таким чином Афганістан входив до десятки найбільших одержувачів німецької зброї з-поміж країн, що розвиваються.

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Афганські силовики й держустанови отримали лише незначну частину із загального обсягу експорту, в тому числі бронемашини, міношукачі, контейнери, бронежилети, шоломи й засоби зв'язку.

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Скільки саме озброєнь отримала афганська влада, міністерство економіки ФРН не уточнює. Так само незрозуміло, скільки озброєнь, експортованих з Німеччини, потрапило до рук талібів.