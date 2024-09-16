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З початку війни РФ вбила 94 журналістів - ІМІ

Олександр Куницький
16 вересня 2024 р.

З початку російсько-української війни під час виконання профобов'язків загинуло 14 журналістів, загалом загинуло 94 працівників ЗМІ, кажуть в ІМІ.

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Журналіст інформагентства AFP Арман Солдін, який загинув під Бахмутом
Журналіст інформагентства AFP Арман Солдін, який загинув під БахмутомФото: ARIS MESSINIS/AFP

В українському Інституті масової інформації (ІМІ) нарахували 94 загиблих журналістів від початку російсько-української війни у 2014 році. Про це повідомила директорка ІМІ Оксана Романюк у понеділок, 16 вересня, у Києві на акції пам’яті, приуроченій до 24 роковин вбивства українського журналіста Георгія Гонгадзе.

"Із 2014 року загинули 94 журналісти, вони були вбиті країною-агресором. І як вбивство Георгія Гонгадзе спричинило в суспільстві просто вибух вимоги, запиту на справедливість, так і ця загибель наших колег показує, наскільки важливим є висвітлення російської агресії", - наводить її слова ІМІ.

Романюк наголосила, що наразі журналістська спільнота об'єднана прагненням донести світу інформацію про російські злочини. При цьому вона зауважила, що журналісти ризикують життям щоденно, не тільки в окопах, а й висвітлюючи діяльність тих людей, які досі займаються корупційними, злочинними махінаціями.

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Нагадаємо, у червні 2023 року Національна спілка журналістів України (НСЖУ) повідомила про понад 60 загиблих працівників мас-медіа від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з яких 14 - під час виконання професійних обов'язків.

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