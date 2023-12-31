Під час обстрілу Харкова постраждали журналісти ZDF

Команда німецького телеканалу ZDF потрапила 30 грудня під обстріл у готелі Kharkiv Palace. Поранені українська перекладачка та охоронець журналістів.

Знімальна група німецького телеканалу ZDFпостраждала внаслідок російського обстрілу Харкова, повідомляє телекомпанія у неділю, 31 грудня. Команда з семи людей перебувала в готелі Kharkiv Palace Hotel в суботу ввечері, коли в нього влучила ракета.

"Неймовірно гучний вибух, будівля здригається - я на п'ятому поверсі... Коли я відчиняю двері свого номера, то бачу не велике відкрите лобі, як зазвичай, а темряву і чорний дим. Я не знаю, чи живі ще мої колеги і що залишилося від будівлі...", - описує перші секунди після влучання журналістка Аліка Юнґ (Alica Jung).

Згідно з повідомленням ZDF, українську перекладачку команди засипало уламками в холі, в результаті чого в неї зламане ребро та три хребці. Постраждав також один з охоронців знімальної групи.

"Це ще одна атака Росії на вільну пресу. Ми сподіваємося, що поранені колеги швидко одужають. ZDF продовжить висвітлювати війну проти цивільного населення України", - прокоментувала головна редакторка ZDF Беттіна Шаустен (Bettina Schausten) у своїй заяві.

Атака на Харків

Унаслідок російського удару по Харкову в суботу ввечері поранення отримали щонайменше 28 людей, стверджує голова військової адміністрації області Олег Синєгубов. Під атаку потрапили готель, житлові будинки, дитячий садок, магазини та адміністративні будівлі.

У міністерстві оборони РФ пов'язали удар по Kharkiv Palace Hotel із попереднім ударом Сил оборони України по російському місту Бєлгород - в готелі буцімто перебували представники українських спецслужб, що планували обстріл. Утім, як повідомляє ZDF, посилаючись на менеджера готелю, з 15 зайнятих номерів, щонайменше 10 винаймали журналісти.

"Як і переважна більшість іноземців, ми звикли спати в готелях, де є безпечний бункер. Але виявилося: в Україні немає безпечного місця", - констатує Аліка Юнґ в своєму репортажі.

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