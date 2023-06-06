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Під час війни РФ загинуло понад 60 медійників - НСЖУ

Валерій Сааков
6 хв. тому

З початку повномасштабної війни РФ проти України під час виконання профобов'язків загинуло 14 медійників, загалом загинуло 60 працівників ЗМІ, кажуть у НСЖУ.

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Журналіст інформагентства AFP Арман Солдін
Журналіст інформагентства AFP Арман Солдін, який загинув під БахмутомФото: ARIS MESSINIS/AFP

У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) нарахували понад 60 загиблих працівників мас-медіа від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з них 14 - під час виконання професійних обов'язків. Такі дані оприлюднила Національна спідка журналістів України (НСЖУ) у день журналіста, що відзначається у вівторок, 6 червня.

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"Від початку широкомасштабної російської агресії загинули понад 60 медійників, які могли б і надалі нести важливу, корисну та цікаву інформацію своїй аудиторії. З них 14 пішли з життя, виконуючи свій професійний обов'язок. Схиляємо голови перед їхньою пам'яттю", - йдеться в повідомленні пресслужби НСЖУ.

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Крім того, війна принесла українській медіасфері руйнацію редакцій, вимушене переселення сотень журналістів, а також незаконне ув'язнення і тортури журналістів на окупованих територіях, зазначають у НСЖУ.

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"Ми пам’ятаємо про це і наполягатимемо, щоб злочинний російський режим, злочинні російські військовики, злочинні російські пропагандисти, які роздмухували і роздмухують ненависть проти українців, постали перед судом і отримали гідну відплату", - вимагають у спілці.

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