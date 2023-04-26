Під Херсоном поранено італійського журналіста

Італійський журналіст Коррадо Зуніно з La Repubblica отримав поранення під час російського обстрілу в районі Антонівського мосту біля Херсона.

Журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно отримав поранення поблизу Херсона внаслідок обстрілу. Він перебуває під наглядом італійського посольства в Києві, повідомив у середу, 26 квітня, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Журналіст видання La Repubblica Коррадо Зуніно, який дістав поранення в плече під час атаки безпілотника поблизу Херсона, почувається добре і перебуває під наглядом нашого посольства в Києві", - написав міністр у Twitter. Таяні також поінформував про те, що трапилося, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Зі свого боку видання La Repubblica повідомило, що Зуніно після атаки надали допомогу та госпіталізували до Херсонської лікарні з пораненням плеча.

За інформацією Херсонської обласної прокуратури, даний обстріл російські війська завдали по району Антонівського мосту біля Херсона, внаслідок чого, крім поранення Зуніно, загинув цивільний чоловік.

Як написав сам журналіст у Twitter, під час обстрілу загинув його "великий друг" Богдан. За попередньою інформацією, він був українцем - фіксером Зуніно (помічником. - Ред.).

Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення російськими окупантами законів і звичаїв війни.