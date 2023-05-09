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Журналіст інформагентства AFP Арман Солдін
Журналіст інформагентства AFP Арман Солдін Фото: ARIS MESSINIS/AFP
КонфліктиУкраїна

Під Бахмутом загинув журналіст AFP

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Відеожурналіст агентства AFP загинув 9 травня внаслідок ракетного обстрілу Росії у Часовому Яру.

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Внаслідок ракетного обстрілу поблизу міста Часів Яр у Донецькій області у вівторок, 9 травня, загинув журналіст французького інформагентства AFP Арман Солдін.

"Ми з глибоким сумом дізналися про загибель відеожурналіста AFP Армана Солдіна на сході України", - йдеться у повідомленні AFP у соцмережі Twitter.

Солдін був відеокоординатором AFP в Україні. Свідками загибелі журналіста стали його колеги по роботі в агентстві, йдеться в іншому повідомленні. Обстріл стався на околиці міста Часів Яр у Бахмутському районі Донеччини.

Раніше у вівторок керівник міської військової адміністрації Часового Яру Сергій Чаус повідомив, що внаслідок обстрілу російського військовими міста загинув чоловік. 

За даними незалежного Комітету захисту журналістів (CPJ), у 2022 році внаслідок воєнних дій в Україні загинуло 15 журналістів.

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