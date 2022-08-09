З-під окупації на Харківщині вивезли 809 людей - ОВА

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 серпня.

на цій сторінці DW розповідає про події вівторка, 9 серпня (час київський).

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З тимчасово окупованих територій Харківської області українська влада евакуювала 809 мешканців, з них 243 дитини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у вівторок вранці.

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СБУ оприлюднила дані дев'ятьох підозрюваних у колабораціонізмі та держзраді на окупованій території Запоріжжя - всі вони займають керівні посади в структурах окупаційного "міністерства внутрішніх справ". "За завданням російських кураторів, так зване "мвд" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами", - повідомляє українська спецслужба. Загалом у держзраді та колабораціонізмі підозрюють 17 співробітників окупаційного "мвс".

++11.15++

З порту Чорноморськ вийшли ще два судна зі збіжжям, повідомляє міністерство інфраструктури України. Судно RAHMI YAGGI доставить 5,3 тисячі тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65 тисяч тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доправить до Південної Кореї.

++11.05++

Окупаційна адміністрація на захопленій РФ частині Запоріжскої області вчора оголосила "референдум про приєднання до Росії", втім з конкретною датою ще не визначилась. "Референдум швидше за все пройде у вересні. Дату визначать скоро", - повідомляє російське державне агенство "РИА Новости" посилаючись не керівництво колаборантів.

++10.55++

За минулу добу армія РФ 27 обстріляла мирні райони Донеччини, 13 з них прийшлося на Авдіївку, загинули та поранені цивільні мешканці, повідомляє Національна поліція. "Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів: 53 житлових будинки, школа, автомийка тощо", - пишуть поліцейські.

++10.23++

Фінські інструктори навчатимуть українських військових у Великобританії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. За їх даними, Гельсінкі відправить близько 20 військовослужбовців до Сполученого Королівства для участі у програмі підготовки ЗСУ. Планується, що у тренуваннях візьмуть участь щонайменше 10 тисяч українських воїнів протягом цього року.

++09.55++

У понеділок від російських обстрілів на Донеччині загинули троє мирних жителів: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення, повідомляє голова військової адміністрації Павло Кириленко.

++09.45++

Росії не вдалося за місяць істотно захопити територію Донеччині, вважає британська розвідка. За її даними, за останні 30 днів найуспішнішим напрямком наступу РФ в регіоні став бахмутський - тут Росії вдалося просунутися на 10 км. На інших ділянках сили росіян за місяць просунулись не більше ніж на 3 км.

Попри тривале інтенсивне використання артилерії в цих районах, Москва не змогла підтягнути достатньо боєздатної піхоти, щоб пришвидшити наступ, пояснюють розвідники в достатній кількості. Цими вихідними Росія продовжила зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України, однак і далі атакує українські позиції в Донецькій області, зазначають у розвідці.



++09.35++

Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликала президента Володимира Зеленського, Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН завадити трибуналу над полоненими бійцями полку "Азов. Родичі захисників "Азовсталі" нагадали, що військовослужбовці України не можуть бути засуджені іншими державами, тим паче ніким не визнаними псевдореспубліками.

++09.05++

Вночі росіяни обстріляли Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, за попередніми даними з ракет, повідомляє голова військової адміністрації області Олег Синєгубов. "У Шевченківському окупанти не знайшли іншої цілі і пошкодили готельно-ресторанний комплекс... В Індустріальному районі пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - пише він у своєму телеграм-каналі.





++08.55++

Штурмова авіація ЗСУ нанесла удар по скупченню російських військ неподалік Снігурівки на Миколаївщині, повідомляє оперативне командування "Південь". Військові стверджують. що знищили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідну гаубицю "Мста-С" та п'ять автомобілів.

++08.25++

Росія припиняє інспекції свого ядерного арсеналуз боку США. Як заявили в понеділок, 8 серпня, в МЗС РФ, Росія "тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором".

Своє рішення російське МЗС пояснило запровадженими щодо Росії санкціями та пандемією коронавірусу.

Читайте докладніше: РФ виводить з-під інспекцій США свою ядерну зброю

++07.55++

Росіяни за ніч тричі обстріляли Нікополь, випустивши по місту трьох 120 реактивних снарядів Град", повідомляє голова криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул. "Під удар потрапили три мирні підприємства, Пошкоджено цехи, майстерні, адміністративні будинки та техніка підприємств. Також постраждали житлові будинки, газопровід....Цивільний чоловік госпіталізований до лікарні з переломом", - пише він в телеграмі.

++07.35++

Збройні сили України відкинули наступ армії РФ біля семи населених пунктів Донеччини - Івано-Дар’ївки, Веселого, Яковлівки, Бахмута, Зайцевого, Красногорівки та Авдіївки, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Водночас росіяни все ще наступають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагаються артилерійським вогнем витіснити українські підрозділи із зайнятих рубежів.

За даними Генштабу, ЗСУ вдалося знешкодити розвідувальні групи в районах Великої Новосілки та Времівки на Донеччині. Авіаударів РФ завдала по районах поблизу Верхнього Салтова, що на Харківщині, біля Великої Новосілки, Щербаків, Новосілок на Запоріжжі, неподалік Білої Криниці, Андріївки, Осокорівки та Ольгиного у Херсонській області , а також на Донеччині - біля Зайцевого, Дачі, Бахмута, Яковлівки, Спірного, Мар’їнки, Красногорівки, Новоселівки, Авдіївки.

Крім того, під вогнем російського важкого озброєння були населені пункти Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

++07.25++

Суд у Москві оштрафував колишню редакторку "Першого каналу" Марину Овсяннікову на 40 тисяч рублів за дискредитацію збройних сил РФ. Раніше за аналогічне правопорушення на неї було накладено штраф у 50 тисяч рублів. Після двох адміністративних покарань проти Овсяннікової може бути порушена кримінальна справа.

++07.15++

Західні країни мають заборонити всім росіянам в'їзд на свою територію, закликав Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The Washington Post. За його словами, всі попередні санкції проти Росії є слабкими порівняно із закриттям кордонів для російських громадян на один рік та повним ембарго на купівлю російських енергоносіїв.