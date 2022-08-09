Експерти виявили в ЄС 250 сайтів із російською дезінформацію

Нью-йоркська компанія NewsGuard, яка вивчає та відстежує фейкову інформацію в інтернеті, виявила 250 сайтів, які активно розповсюджують російську дезінформацію про війну в Україні, причому десятки з них з'явилися в останні місяці. Як передала у вівторок, 9 серпня, агенція AP, ця тенденція, певно, стала відповіддю на рішення ЄС заборонити мовлення телеканалу RT та роботу агентства Sputnik.

Близько половини із сайтів англомовні, інші - французькою, німецькою або італійською мовами. Багато з них були створені задовго до війни, проте не були явно пов'язаними з Москвою, поки раптово не почали публікувати прокремлівську повістку, зазначають експерти. Серед наративів, що просуваються, - твердження, що українська сторона інсценувала низку смертоносних атак, щоб заручитися підтримкою світової спільноти, а також що українські біженці вчиняють злочини в Німеччині та Польщі.

Експерти: Відеоматеріали RT поширюються у соцмережах під новим брендом

Крім того, Європейський Ситуаційний центр боротьби з дезінформацією (Disinformation Situation Center, DSC) з'ясував, що відеоматеріали російського іномовника RT поширюються в соцмережах під новим брендом та з іншим логотипом або взагалі без нього.

Водночас, як зазначило агентство AP, експерти виявили і сайти, які розповсюджують проукраїнську пропаганду, зокрема, міську легенду про військового льотчика-аса "Привид Києва", проте кількість подібних ресурсів істотно менша, ніж прокремлівських.

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Суд у Люксембурзі відхилив позов RT

Раніше, 27 липня, Європейський суд у Люксембурзі відхилив позов телеканалу RT France проти Ради ЄС щодо заборони його мовлення каналу на території європейської спільноти.

Інстанція в Люксембурзі дійшла висновку, що Рада ЄС підтвердила факт "активної підтримки" з боку RT France "російської політики дестабілізації та агресії" проти України. Крім того, канал транслював інформацію, яка виправдовувала війну РФ проти України та могла становити значну загрозу громадському порядку та безпеці ЄС, зазначили у Люксембурзі.

Рішення про заборону мовлення ухвалила Рада ЄС

Рада ЄС 1 березня ухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також агенції Sputnik. Як обґрунтування, зокрема, йшлося про те, що Росія поширює через ці канали пропаганду на виправдання своєї агресії проти України і тим самим загрожує громадському порядку та безпеці ЄС. RT France у відповідь подав позов до суду Євросоюзу, а також подав клопотання щодо попереднього правового захисту з метою припинення заборони.

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