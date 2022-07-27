Європейський суд відхилив позов RT France щодо заборони мовлення у ЄС

Європейський суд у Люксембурзі відхилив позов російського пропагандистського мовника RT France проти Ради ЄС щодо заборони мовлення телеканалу на території європейської спільноти. Постанову винесено великою палатою Європейського суду загальної юрисдикції у середу, 27 липня.

"Суд повністю відхиляє позов"

Судді в Люксембурзі ухвалили, що санкції щодо каналу були "доречними та необхідними" у світлі "мети, що переслідуються" і з урахуванням "виняткового контексту" їх запровадження. Інстанція в Люксембурзі дійшла висновку, що Рада ЄС підтвердила факт "активної підтримки" з боку RT France "російської політики дестабілізації та агресії" проти України. Крім того, канал транслював інформацію, яка виправдовувала війну РФ проти України та могла становити значну загрозу громадському порядку та безпеці ЄС, зазначили у Люксембурзі.

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Москва запровадить "аналогічні заходи тиску на західні ЗМІ"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков уже прокоментував вердикт. "Зрозуміло, ми запроваджуємо і будемо запроваджувати аналогічні заходи тиску на західні ЗМІ, які працюють у нас у країні", - зазначив він. "Ми так само не даватимемо їм працювати у нас у країні, і тут жодної м'якої позиції не буде", - додав Пєсков.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), коментуючи заборону мовлення RT та агентства Sputnik в ЄС на початку березня, зазначила: "Ми є свідками масованої пропаганди та дезінформації про обурливий напад на вільну та незалежну країну".

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Рішення Ради ЄС

Рада ЄС 1 березняухвалила рішення про заборону мовлення RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish, а також агенції Sputnik. У обґрунтуванні, зокрема, йшлося про те, що Росія поширює через ці канали пропаганду щодо виправдання своєї агресії проти України й тим самим загрожує громадському порядку та безпеці ЄС. RT France у відповідь подав позов до суду ЄС, а також подав клопотання щодо попереднього правового захисту з метою скасування заборони.

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