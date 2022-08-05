Єврокомісія: Поверненню турбіни для "Пінічного потоку" в РФ нічого не заважає

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У Брюсселі наголосили, що газопровід "Північний потік" не підпадає під санкції ЄС, тому для повернення турбіни Siemens до Росії потрібна лише заявка "Газпрому".
Європейська комісія наголосила, що санкції Європейського Союзу щодо Росії не перешкоджають доставці турбіни Siemens, необхідної для збільшення пропускної спроможності газопроводу "Північний потік", що сполучає Німеччину з РФ. Про це у п'ятницю, 5 серпня, заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.
"У санкціях немає нічого, що заважало би турбіні Siemens, яку повинні встановити в Росії, бути там встановленою. Все інше, що сказано на цю тему, просто неправда. І те, що про це говорять росіяни, насправді лише привід, аби не постачати газ Євросоюзу", - цитує його агентство dpa.
У свою чергу офіційна представниця Єврокомісії Аріана Подеста заявила, що "санкції ЄС не зачіпають обладнання чи технології, пов'язані з промисловим транспортуванням природного газу". "Північний потік-1" не є предметом санкцій, і немає нічого, що би завадило поверненню турбіни", - сказала вона.
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У червні Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40 відсотків нібито через нестачу турбіни, яку їй не могла повернути Канада через свої санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча турбіну "Газпрому" таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування, а відновив лише на 40 відсотків від проєктної потужності. Наприкінці липня "Газпром" зупинив на ремонт ще одну турбіну, через що постачання газу "Північним потоком" скоротиться вдвічі - до 20 відсотків від потужності газогону.
В Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації Євросоюз погодився на добровільне скорочення споживання газу на 15 відсотків.
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