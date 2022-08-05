Єврокомісія: Поверненню турбіни для "Пінічного потоку" в РФ нічого не заважає

Європейська комісія наголосила, що санкції Європейського Союзу щодо Росії не перешкоджають доставці турбіни Siemens, необхідної для збільшення пропускної спроможності газопроводу "Північний потік", що сполучає Німеччину з РФ. Про це у п'ятницю, 5 серпня, заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"У санкціях немає нічого, що заважало би турбіні Siemens, яку повинні встановити в Росії, бути там встановленою. Все інше, що сказано на цю тему, просто неправда. І те, що про це говорять росіяни, насправді лише привід, аби не постачати газ Євросоюзу", - цитує його агентство dpa.

У свою чергу офіційна представниця Єврокомісії Аріана Подеста заявила, що "санкції ЄС не зачіпають обладнання чи технології, пов'язані з промисловим транспортуванням природного газу". "Північний потік-1" не є предметом санкцій, і немає нічого, що би завадило поверненню турбіни", - сказала вона.

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РФ скорочує постачання газу в Європу

У червні Росія скоротила поставки газу до Німеччини на понад 40 відсотків нібито через нестачу турбіни, яку їй не могла повернути Канада через свої санкції, запроваджені за війну в Україні. Хоча турбіну "Газпрому" таки передали, в липні він повністю припинив поставки на 10 днів нібито через планово-технічне обслуговування, а відновив лише на 40 відсотків від проєктної потужності. Наприкінці липня "Газпром" зупинив на ремонт ще одну турбіну, через що постачання газу "Північним потоком" скоротиться вдвічі - до 20 відсотків від потужності газогону.

В Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації Євросоюз погодився на добровільне скорочення споживання газу на 15 відсотків.

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