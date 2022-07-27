 Україна готова допомогти Європі з заміщенням газу з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.07.2022

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Новини

Україна готова допомогти Європі з заміщенням газу з РФ

Попри розв'язану РФ повномасштабну війну, Україні вдалося зберегти стабільність енергетичної системи. Київ готовий замістити для ЄС 5-6 мільярдів кубометрів російського газу, зазначає міністр енергетики.

Українська ГТС

Українська ГТС

Уже цієї зими Україна готова допомогти Європі у підвищенні надійності газопостачання та сприяти заміщенню російського газу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на пресконференції з міністром промисловості і торгівлі Чехії Йозефом Сікелою та єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє пресслужба уряду України у середу, 27 липня.

Він наголосив, що попри повномасштабну війну РФ Україні вдалося зберегти стабільність енергетичної системи та продовжити забезпечувати транзит газу.

"Наші європейські партнери підтверджують вагомість допомоги України у стабільному енергопостачанні. Використання у повній мірі нашого експортного потенціалу електроенергії - понад 1,5 ГВт - дозволить європейським державам замістити п'ять-шість мільярдів кубометрів російського газу", - наголосив Галущенко.

Крім того, міністр нагадав, що українські газові сховища є найбільшими у Європі, тож Україна готова надати 12 мільярдів кубометрів для зберігання європейських стратегічних запасів газу.

Скорочення постачання газу з РФ до ФРН

Напередодні Російський енергетичний концерн "Газпром" заявив, що з 27 липня нібито через необхідність ремонту зупинить експлуатацію газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) "Портова", яка відповідає за прокачування газу трубопроводом "Північний потік". Це призведе до чергового скорочення поставок газу до 33 мільйонів кубометрів на добу або 20 відсотків від потужності.

Станом на ранок 27 липня запити на постачання російського газу через "Північний потік" до Німеччини скоротилися майже вдвічі, повідомляє Reuters із посиланням на дані оператора трубопроводу.

В Єврокомісії попереджали, що ЄС має готуватися до повного припинення постачання газу з РФ. Для пом'якшення наслідків такої потенційної ситуації там розробили план добровільного скорочення споживання газу на 15 відсотків, який ухвалили міністри енергетики країн ЄС 26 липня. План націлений на пом'якшення наслідків потенційного повного припинення постачання з РФ, яка "постійно використовує енергоносії як зброю".

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