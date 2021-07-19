Єврокомісія: країни "Східного партнерства" добре виконують умови "безвізу"

Єврокомісія (ЄК) задоволена тим, як країни-партнерки "Східного партнерства" й Західних Балкан виконують умови безвізового режиму з Євросоюзом. Це випливає зі звіту про виконання "безвізу", який представили в середу, 4 серпня, у Брюсселі. Україна - одна з держав-учасниць програми "Східне партнерство".

"Хоча обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, серйозно вплинули на мобільність людей, безвізові країни на Західних Балканах і у просторі "Східного партнерства" повинні, як і раніше, нарощувати зусилля у сфері керування міграцією і надання притулку, а також боротьби з корупцією та організованою злочинністю", - заявила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

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У звіті ЄК робить висновок, що всі зацікавлені країни виконують вимоги лібералізації візового режиму й досягли прогресу в виконанні рекомендацій Брюсселя, передає інформагенція "Інтерфакс". Головні критерії перевірки на відповідність умовам "безвізу" - реадмісія (приймання назад нелегальних мігрантів) і кількість заяв на отримання притулку у країнах ЄС.

Водночас Єврокомісія наполегливо закликала деякі країни відмовитися від практики надання громадянства в обмін на інвестиції (так робить, зокрема, Чорногорія). За даними ЄК, вихідці з третіх країн користуються цим як лазівкою для отримання безвізового в'їзду та міграції до ЄС.

Країни ЄС знову впускають українців

Унаслідок пандемії коронавірусу та обмежень на в'їзд до країн Євросоюзу мільйони українців понад рік не могли користуватися "безвізом" так, як до пандемії. У середині липня цього року Рада ЄС рекомендувала країнам ЄС впускати українських туристів. Після цього держави Євросоюзу почали скасовувати обмеження в'їзду. Нині українських туристів пускають до Німеччини, Франції, Данії, Словаччини та інших країн.