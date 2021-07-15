Данія відкриває в'їзд для українців із 17 липня

Данія скасувала коронавірусні обмеження на в'їзд для громадян України. Із 17 липня українці зможуть безперешкодно в'їжджати до Данії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 16 липня, на Twitter. Він уточнив, що потрібно буде робити тести на коронавірус перед мандрівкою та після прибуття до Данії.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців уже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як у старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест після прибуття. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - йдеться у твіті.

Німеччина відкриває кордони для українців із 18 липня

В'їзд для резидентів України із 18 липня відкриває Німеччина. Особа вважається резидентом певної країни, якщо постійно проживає там щонайменше шість останніх місяців.

Німеччина скасувала обмеження в'їзду для українців на підставі рекомендації Ради ЄС. Рада ЄС 15 липня актуалізувала перелік країн, із яких рекомендує країнам-членам ЄС дозволити необов'язкові подорожі, як-то туристичні та відвідування родичів. Рада ЄС переглядає цей перелік кожні два тижні. Рекомендації Ради ЄС не є обов'язковими для урядів країн-членів ЄС.

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