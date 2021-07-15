 Данія відкриває в′їзд для українців із 17 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Новини

Данія відкриває в'їзд для українців із 17 липня

Із 17 липня громадяни України зможуть безперешкодно в'їжджати до Данії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Данія

У центрі Копенгаґена (фото з архіву)

Данія скасувала коронавірусні обмеження на в'їзд для громадян України. Із 17 липня українці зможуть безперешкодно в'їжджати до Данії, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, 16 липня, на Twitter. Він уточнив, що потрібно буде робити тести на коронавірус перед мандрівкою та після прибуття до Данії.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців уже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як у старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест після прибуття. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - йдеться у твіті.

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Німеччина скасувала обмеження в'їзду для українців на підставі рекомендації Ради ЄС. Рада ЄС 15 липня актуалізувала перелік країн, із яких рекомендує країнам-членам ЄС дозволити необов'язкові подорожі, як-то туристичні та відвідування родичів. Рада ЄС переглядає цей перелік кожні два тижні. Рекомендації Ради ЄС не є обов'язковими для урядів країн-членів ЄС.

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