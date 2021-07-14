Словаччина відкрила кордони для вакцинованих від COVID-19 українців

Раніше Рада ЄС 15 липня актуалізувала перелік країн, із яких рекомендує країнам-членам ЄС дозволити необов'язкові подорожі, як-то туристичні та відвідування родичів. Рада ЄС переглядає цей перелік кожні два тижні. Рекомендації Ради ЄС не є обов'язковими для урядів країн-членів ЄС.
Вражаючі скелі Ельбських пісковикових гір неподалік від Дрездена - улюблена ціль любителів походів та скелелазіння. Ці ландшафти з чудернацькими скелястими формуваннями, ущелинами та печерами називають також Саксонською Швейцарією, адже вони нагадують Альпи. Гірський масив утворився 66-140 мільйонів років тому, коли піщані маси з розташованого тут колись моря перетворилися на камінь.
Десять природних див у Німеччині
Блаутопф
Про цю водойму в містечку Блаубойрен, що розташоване в гірському масиві Швабський Альб, існує багато міфів та легенд. Озеро розташоване в місцевих карстових горах із розгалуженою системою печер. Тут збирається вода із високим вмістом вапна, яка в місці озера Блаутопф виходить на поверхню та відбиває сонячне світло. Це пояснює особливий синій колір водойми.
Десять природних див у Німеччині
Люнебурзьке пустище
Коли на Люнебурзькому пустищі між Гамбургом, Ганновером та Бременом квітнуть трави, величезна територія перетворюється на суцільне фіолетове море. Це стається у серпні-вересні. Аби так було і надалі, територія перебуває під особливим захистом, пересуватися на авто тут заборонено. Найкраще познайомитися з Люнебурзьким пустищем можна на запряженою конями повозці, велосипеді чи пішки.
Десять природних див у Німеччині
Крейдяні скелі на Рюгені
Масивні крейдяні скелі на узбережжі острова Рюген у Балтійському морі сягають заввишки 120 метрів. Вони утворилися близько 70 мільйонів років тому із закам'янілих скелетів та мушель морських тварин. Це диво природи надихало багатьох художників, зокрема й відомого німецького романтика Каспара Давіда Фрідріха, який увіковічнив крейдяні скелі 1818 року на одній зі своїх найвідоміших картин.
Десять природних див у Німеччині
Довга Анна на Гельґоланді
До 1860 року скелю Довга Анна заввишки 47 метрів на краю острова Гельґоланд в Північному морі із рештою острова поєднував природні кам'яний міст. Та він обвалився. Аби захистити скелю від подальших руйнувань, у воді було збудовано спеціальну захисну споруду. Скеля масою близько 25 тисяч тонн стоїть на місці й досі. Вона стала одним із символів Гельґоланда та улюбленою ціллю туристів.
Десять природних див у Німеччині
Тріберзький водоспад
Вода річки Гутах в Трібергу спадає з висоти 163 метрів через сім "поверхів". Таким чином, Трібезський водоспад - найвищий у Німеччині. Найбільш видовищно він виглядає під час відлиги та сильних злив. Узимку водоспад перетворюється на вражаючий льодовий ландшафт.
Десять природних див у Німеччині
Ваттове море
Ваттове море - це справжнє диво природи. 2009 року його занесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Життя цього регіону регулюється відпливами та приливами. Під час відпливів на певний час осушуються величезні ділянки морського дна, що створює ареал для проживання понад 10 тисяч видів тварин і рослин.
Десять природних див у Німеччині
Холодний гейзер в Андернаху
Коли йдеться про гейзери - природні фонтати, що б'ють із-під землі, багато хто спершу думає про Ісландію. Але і в Німеччині є свій гейзер - в Андернаху в долині Середнього Рейну. Приблизно що дві години з-під землі б'є струм заввишки до 60 метрів. Стається це завдяки накопиченню в підземних породах вулканічного вуглекислого газу.
Десять природних див у Німеччині
Гроти фей
Заальфельдські гроти фей мають містичну ауру. Вони є наслідком гірничо-видобувних робіт у Тюринзьких сланцевих горах сотні років тому. З часом підземні простори перетворилися на печери зі сталактитами, сталагнатами та сталагмітами. З 1993 року Заальфельдські гроти перебувають у Книзі рекордів Гіннеса як "найбагатші на кольори гроти світу".
Десять природних див у Німеччині
Петля Саару
Петля Саару - це найпопулярніший мотив листівок із федеральної землі Саар. Поблизу містечка Меттлах річка Саар робить розворот на 180 градусів. Найкращий вигляд на це диво природи відкривається з оглядового пункту Клеф у невеличкому населеному пункті Оршольц.
Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ
Найулюбленіші німецькі острови
У Балтійському й Північному морях Німеччині належить майже вісімдесят островів. Багато з них - дуже маленькі або безлюдні, а деякі закриті для туризму - мають статус пташиних заповідників. Однак нас цікавлять тільки ті, де є готелі, пансіони та приватні апартаменти.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Амрум (Amrum), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - піщані дюни на Амрумі.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Бальтрум (Baltrum), Нижня Саксонія. На фото - чайки в східній частині острова.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Боркум (Borkum), Нижня Саксонія. На фото - маяк на південному боці острова.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Ванґероґе (Wangerooge), Нижня Саксонія. На фото - піщаний пляж на острові Ванґероґе.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Гельґоланд (Helgoland), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - будиночки біля причалів на острові Гельґоланд.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Зюльт (Sylt), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - Ваттове мілководдя між островами Зюльт і Фер.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Юст (Juist), Нижня Саксонія. На фото - врятовані осиротілі тюленята, випущені на волю на острові Юст.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Ланґенес (Langeneß), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - Ланґенес під час шторму.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Ланґеоґ (Langeoog), Нижня Саксонія. На фото - Ланґеоґ з висоти пташиного польоту.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Нордернай (Norderney), Нижня Саксонія. На фото - білощокі казарки й маяк на остові Нордернай.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Пелльворм (Pellworm), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - отара овець біля маяка на острові Пелльворм.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Пель (Poel), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - типові для регіону будинки з очеретяними дахами.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Рюґен (Rügen), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - несподівані гості пляжу на рюґенському курорті Бінц.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Узедом (Usedom), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - морська пристань на курорті Цінновіц.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Фемарн (Fehmarn), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - нічне небо над Фемарном під час зорепаду.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Фер (Föhr), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - мешканки острова в традиційному одязі.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Гіддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - маяк на пагорбі Дорнбуш.
Найулюбленіші німецькі острови
Острів Шпікероґ (Spiekeroog), Нижня Саксонія. На фото - музейна кінна вузькоколійка на острові Шпікероґ.