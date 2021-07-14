 Словаччина відкрила кордони для вакцинованих від COVID-19 українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.07.2021

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Новини

Словаччина відкрила кордони для вакцинованих від COVID-19 українців

Словаччина впускає українців, які повністю щеплені від коронавірусу. Для тих, хто не вакцинувався, в'їзд можливий із самоізоляцією, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Словаччина

Озеро Штрбске-Плесо в Татрах, Словаччина

Словацька Республіка дозволила в'їзд для громадян України, які отримали повний курс вакцинації від COVID-19. Про це повідомив у четвер, 21 липня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в'їзд можливий із самоізоляцією", - написав Кулеба на своїй Twitter-сторінці.

Кулеба нагадав, що докладна інформація про умови в'їзду до різних країн для українців є на сайті порад від МЗС.

Данія та Німеччина теж пускають українців

Із 17 липня українці можуть безперешкодно в'їжджати до Данії. Подорожнім потрібно робити тести на коронавірус перед мандрівкою та після прибуття до Данії.

Із 18 липня в'їзд для всіх українців відкрила Німеччина.

Раніше Рада ЄС 15 липня актуалізувала перелік країн, із яких рекомендує країнам-членам ЄС дозволити необов'язкові подорожі, як-то туристичні та відвідування родичів. Рада ЄС переглядає цей перелік кожні два тижні. Рекомендації Ради ЄС не є обов'язковими для урядів країн-членів ЄС.

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    Десять природних див у Німеччині

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  • Ваттове море

    Десять природних див у Німеччині

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  • Холодний гейзер в Андернаху

    Десять природних див у Німеччині

    Холодний гейзер в Андернаху

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  • Гроти фей

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    Гроти фей

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  • Петля Саару

    Десять природних див у Німеччині

    Петля Саару

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    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


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  • Острів Амрум

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  • Острів Бальтрум

    Найулюбленіші німецькі острови

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  • Острів Боркум

    Найулюбленіші німецькі острови

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  • Острів Вангероге

    Найулюбленіші німецькі острови

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  • Острів Гельґоланд

    Найулюбленіші німецькі острови

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  • Острів Зюльт

    Найулюбленіші німецькі острови

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  • Острів Юст

    Найулюбленіші німецькі острови

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  • Острів Ланґенес

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Ланґенес (Langeneß), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - Ланґенес під час шторму.

  • Острів Ланґеоґ

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Ланґеоґ (Langeoog), Нижня Саксонія. На фото - Ланґеоґ з висоти пташиного польоту.

  • Острів Нордернай

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Нордернай (Norderney), Нижня Саксонія. На фото - білощокі казарки й маяк на остові Нордернай.

  • Острів Пелльворм

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Пелльворм (Pellworm), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - отара овець біля маяка на острові Пелльворм.

  • Найпопулярніші німецькі острови

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Пель (Poel), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - типові для регіону будинки з очеретяними дахами.

  • Острів Рюґен

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Рюґен (Rügen), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - несподівані гості пляжу на рюґенському курорті Бінц.

  • Острів Узедом

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Узедом (Usedom), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - морська пристань на курорті Цінновіц.

  • Острів Фемарн

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Фемарн (Fehmarn), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - нічне небо над Фемарном під час зорепаду.

  • Острів Фер

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Фер (Föhr), Шлезвіг-Гольштейн. На фото - мешканки острова в традиційному одязі.

  • Острів Гіддензе

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Гіддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передня Померанія. На фото - маяк на пагорбі Дорнбуш.

  • Острів Шпікероґ

    Найулюбленіші німецькі острови

    Острів Шпікероґ (Spiekeroog), Нижня Саксонія. На фото - музейна кінна вузькоколійка на острові Шпікероґ.

    Автор: Максим Нелюбін, Валерій Сааков


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