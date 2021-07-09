 І без щеплень: Німеччина відкриває кордон для всіх українців з 18 липня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2021

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Новини

І без щеплень: Німеччина відкриває кордон для всіх українців з 18 липня

Із 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно в'їжджати до Німеччини. Раніше пускали тільки цілковито щеплених від коронавірусу, а також тих, хто міг обґрунтувати виняткові підстави для в'їзду.

В аеропорту Берлін-Бранденбург

В аеропорту Берлін-Бранденбург. Фото з архіву

Німеччина оновила перелік третіх країн, із яких дозволено безперешкодний в'їзд на німецьку територію. Як повідомляється на сайті федерального міністерства внутрішніх справ, будівництва і батьківщини у п'ятницю, 16 липня, до переліку додали Україну та Саудівську Аравію. Згідно з інформацією на сайті міністерства, починаючи з 18 липня всі резиденти України зможуть безперешкодно відвідувати Німеччину. 

Особа вважається резидентом певної країни, якщо постійно проживає там щонайменше шість останніх місяців, вказано на сайті міністерства.

Окрім України та Саудівської Аравії, у цьому списку перебувають такі країни, як, зокрема, Вірменія, Азербайджан, Молдова, США, Канада, Австралія, Ізраїль, Південна Корея тощо. Загалом у списку - 26 країн світу. В'їзд з інших третіх країн, які не є у цьому списку, дозволений лише у тому випадку, якщо людина, яка у них проживає, повністю щеплена від коронавірусу, або якщо її перебування на території ФРН обґрунтовано поважними причинами. 

Внесення країни до переліку таких, із яких дозволено в'їжджати, не звільняє мандрівників від обов'язку надавати актуальний негативний тест на коронавірус. Країни-члени ЄС можуть також вимагати самоізоляцію та повторний тест.

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Німеччина скасувала обмеження в'їзду для українців на підставі рекомендації Ради ЄС. Рада ЄС 15 липня актуалізувала перелік країн, із яких рекомендує країнам-членам ЄС дозволити необов'язкові подорожі, як-то туристичні та відвідування родичів. Рада ЄС переглядає цей перелік кожні два тижні.

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