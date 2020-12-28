ЄС закликає КНР звільнити ув'язнену журналістку, яка повідомляла про COVID-19

Європейський Союз вимагає від Китаю звільнити засуджену напередодні до чотирьох років позбавлення волі журналістку Жань Жан, яка повідомляла про початок епідемії коронавірусу у місті Ухань. Про це у вівторок, 29 грудня, заявив речник верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС вимагає негайного звільнення Жань Жан", - цитує його агентство AFP. Крім того, Боррель закликав звільнити й інших ув'язнених у КНР журналістів, юристів, правозахисників і активістів, покараних за поширення інформації.

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Ув'язнення журналістки у Китаї

У понеділок, 28 грудня, суд у Шахаї засудив Жань Жан до чотрирьох років позбавленя волі за "провокації суперечок та заохочення заворушень". 37-річна журналістка у своїх матеріалах критикувала реакцію влади на поширення коронавірусу в Ухані.

Жань Жан було затримано у травні. При цьому адвокати повідомляли про те, що вона перебуває у "надзвичайно поганому" фізичному стані. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у червні журналістка оголосила голодування, однак її годували примусово.

Її матеріали та прямі ефіри активно поширювалися соціальними мережами у лютому цього року, привернувши таким чином увагу китайської влади. Жань Жан таким чином стала вже восьмою людиною, яку у Китаї було засуджено за критичне до влади інформування про перебіг епідемії COVID-19 у країні.

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Початок пандемії COVID-19 в Ухані

Саме в Ухані було вперше встановлено факт передачі коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до людини наприкінці 2019 року. Протягом декількох тижнів вірус, що викликає хворобу COVID-19, швидко поширився у багатомільйонному місті.

Лише 23 січня влада Китаю ухвалила рішення обмежити сполучення з містом, а за декілька днів обмежувальні заходи поширилися на всю провінцію Хубей, в якій розташований Ухань. Однак це не зупинило розповсюдження вірусу, який потрапив з Китаю до інших країн світу.

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Водночас поширення COVID-19 у КНР завдяки надзвичайно жорстоким карантинним заходам вдалося майже повністю зупинити. Влада Китаю називає це своїм надзвичайним успіхом та відмовляється визнавати відповідальність за пізнє реагування на початок епідемії, яке призвело до поширення вірусу за межі країни.