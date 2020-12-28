ЄС закликає КНР звільнити ув'язнену журналістку, яка повідомляла про COVID-19

Європейський Союз вимагає від Китаю звільнити засуджену напередодні до чотирьох років позбавлення волі журналістку Жань Жан, яка повідомляла про початок епідемії коронавірусу у місті Ухань. Про це у вівторок, 29 грудня, заявив речник верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.
"ЄС вимагає негайного звільнення Жань Жан", - цитує його агентство AFP. Крім того, Боррель закликав звільнити й інших ув'язнених у КНР журналістів, юристів, правозахисників і активістів, покараних за поширення інформації.
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Ув'язнення журналістки у Китаї
У понеділок, 28 грудня, суд у Шахаї засудив Жань Жан до чотрирьох років позбавленя волі за "провокації суперечок та заохочення заворушень". 37-річна журналістка у своїх матеріалах критикувала реакцію влади на поширення коронавірусу в Ухані.
Жань Жан було затримано у травні. При цьому адвокати повідомляли про те, що вона перебуває у "надзвичайно поганому" фізичному стані. Це пов'язано, зокрема, з тим, що у червні журналістка оголосила голодування, однак її годували примусово.
Її матеріали та прямі ефіри активно поширювалися соціальними мережами у лютому цього року, привернувши таким чином увагу китайської влади. Жань Жан таким чином стала вже восьмою людиною, яку у Китаї було засуджено за критичне до влади інформування про перебіг епідемії COVID-19 у країні.
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Початок пандемії COVID-19 в Ухані
Саме в Ухані було вперше встановлено факт передачі коронавірусу SARS-CoV-2 від людини до людини наприкінці 2019 року. Протягом декількох тижнів вірус, що викликає хворобу COVID-19, швидко поширився у багатомільйонному місті.
Лише 23 січня влада Китаю ухвалила рішення обмежити сполучення з містом, а за декілька днів обмежувальні заходи поширилися на всю провінцію Хубей, в якій розташований Ухань. Однак це не зупинило розповсюдження вірусу, який потрапив з Китаю до інших країн світу.
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Водночас поширення COVID-19 у КНР завдяки надзвичайно жорстоким карантинним заходам вдалося майже повністю зупинити. Влада Китаю називає це своїм надзвичайним успіхом та відмовляється визнавати відповідальність за пізнє реагування на початок епідемії, яке призвело до поширення вірусу за межі країни.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Епіцентр епідемії
Центральнокитайське місто Ухань стало епіцентром спалаху нового коронавірусу. Станом на середину травня, з 80 тисяч підтверджених випадків зараження коронавірусом у Китаї майже 50 тисяч припадало на Ухань. Майже 11 тижнів Ухань та його мешканці перебували у тотальній ізоляції. Нині у місті знову вирує життя.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Потанцюймо?
Під час локдауну більшості мешканців заборонялося залишати свої оселі. Місто швидко спорожніло. Сьогодні радість життя повернулася до Уханю, і у міському парку знову танцюють пари. За даними інформагенцій, нових локальних випадків заражень у місті не реєстрували вже кілька місяців.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Уханський ринок - розсадник епідемії?
М'ясо, риба, овочі і екзотична дичина - усе це можна було придбати на цьому ринку до його закриття 1 січня 2020 року, коли почали з'являтися перші пацієнти із загадковими симптомами пневмонії. Усі ланцюжки вели до уханського ринку. Однак, досі достеменно невідомо, яку роль цей ринок зіграв у подальшій пандемії.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Ресторани знову працюють
Власник ресторану Лай Юнь добре знає уханський ринок, адже раніше саме там закуповував продукти для свого ресторану японської кухні. З червня двері ресторану знову відчинені для клієнтів, однак деякі інгредієнти коштують тепер уп’ятеро дорожче. "Побажання на наступний рік просто, щоби бізнес вижив", - каже ресторатор.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Окулярний рай
Насправді, уханський ринок закрився не повністю. Магазини на першому поверсі закриті, але на другому відкрита оптика і торгівля триває. "Декого майже порожня будівля ринку тепер може засмутити", - каже консультантка в оптиці, яка побажала не називати своє ім'я.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Про смаки не сперечаються
Торгівля екзотичними делікатесами нікуди не зникла, а перемістилася в інші частини міста. Продавці тепер носять маски і рукавички, але загальний рівень гігієни залишає бажати кращого, рівно, як і на старому ринку Уханю, де панувала антисанітарія.
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Китайський Ухань: чим живе місто через рік першого спалаху COVID-19
Маски як рутина
Більшість уханців і через рік після спалаху епідемії носять на вулиці маски. Оскільки спалахи коронавірусу періодично реєструють в інших частинах країни, уханці проявляють обережність і продовжують носити маски та користуватися антисептиком та іншими засобами для дезінфекції.
Автор: Ута Штайнвер, Вільям Янг, Горан Кутаноскі