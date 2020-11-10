 ЄС посилить співпрацю для боротьби з тероризмом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Новини

ЄС посилить співпрацю для боротьби з тероризмом

Захист і контроль на зовнішніх кордонах ЄС необхідно посилити, вважають лідери країн ЄС і голова Єврокомісії. Йдеться, зокрема, про реформу Шенгенської зони.

Відеоконференція з питань протидії тероризму і реформи Шенгенської зони

Відеоконференція з питань протидії тероризму і реформи Шенгенської зони

Єврокомісія 9 грудня представить оновлену програму боротьби з тероризмом. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час відеоконференції у вівторок, 10 листопада, в якій взяли участь глава Європейської Ради Шарль Мішель, федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц (Sebastian Kurz), прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

На думку фон дер Ляєн, "найкращою зброєю" в боротьбі з екстремізмом є протистояння радикалізації шляхом надання людям інших перспектив розвитку. Крім плану боротьби з тероризмом, в Єврокомісії мають намір до кінця листопада запропонувати програму інтеграції.

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Своєю чергою Анґела Меркель закликала до згуртованої міжнародної боротьби проти ісламістського тероризму. За її словами, мова не йде "про конфлікт між ісламом і християнством". Треба говорити про те, демократична модель суспільства повинна протистояти тероризму і антидемократичним формам, переконана Меркель.

Реформа Шенгену

Канцлерка ФРН також висловилася за термінову реформу Шенгенської угоди з огляду на нещодавні напади. "Я хочу згадати про систему в'їзду-виїзду у Шенгенській зоні, яка має бути готова у 2022 році", - наголосила Меркель, додавши, що є "життєво необхідним знати, хто приїжджає і хто залишає Шенгенську зону".

Натомість Еммануель Макрон також наголосив на необхідності реформи Шенгену для посилення боротьби з тероризмом. Він вважає за необхідне посилити захист і контроль на зовнішніх кордонах спільноти, зберігши свободу пересування всередині Європи. Європейська реакція на теракти має бути "швидка і скоординована", наполягає Макрон. За його словами, ця реакція має передбачати розвиток спільних баз даних, обмін інформацією та зміцнення кримінальної поліції. Крім того, на думку політика, необхідна докорінна реформа європейської системи надання притулку.

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А канцлер Австрії Себастьян Курц закликав обмежити свободу для ісламістів, які повертаються з районів бойових дій та які відбувають термін покарання в тюрмах. За його словами, багато хто з екстремістів, які в майбутньому році можуть вийти на свободу, є бомбою з годинниковим механізмом. "Якщо ми хочемо захистити нашу свободу, ми повинні обмежити свободу таких людей", - наводить його слова агентство dpa.

У жовтні-листопаді в Австрії, Німеччині та Франції сталися чотири ісламістських теракти, жертвами яких стали загалом 10 осіб.

 

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