ЄС не закриває свої диппредставництва в Україні - Боррель

Європейський союз (ЄС) не закриває свої дипломатичні представництва в Україні, вони продовжують працювати, йдеться у заяві верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля.

Текст заяви було оприлюднено у суботу, 12 лютого, на сайті Ради ЄС.

"ЄС та його держави-члени координують свої дії з урахуванням поточних загроз Україні. Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються в Києві та продовжують працювати для підтримки громадян ЄС та співпраці з українською владою", - заявив Боррель.

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Присутність персоналу та рекомендації щодо поїздок для громадян ЄС "коригуються за необхідності з урахуванням обставин безпеки", додав він.

Представник ЄС наголосив, що "будь-яка подальша військова агресія проти України спричинить величезні наслідки та високу ціну" для Росії.

12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з американського посольства у Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Німеччина також закликала своїх громадян покинути Україну на тлі побоювань вторгнення у країну російських військ. МЗС ФРН зазначив, що громадянам Німеччини слід зважити, чи є у їхньому перебуванні на території України "екстрена необхідність". Протягом минулої доби такі ж рекомендації висунули ще 16 країн.

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Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що вторгнення Росії в Україну може початися "будь-якої миті". Згідно з даними німецького видання Der Spiegel, американські спецслужби на основі останньої інформації остерігаються, що воно може статися вже 16 лютого. Американська сторона попередила про це уряд Німеччини та інших країн НАТО, писало видання.