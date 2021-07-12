 ЄС і США закликали уряд Куби почути скарги протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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ЄС і США закликали уряд Куби почути скарги протестувальників

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав уряд у Гавані дослухатися до скарг кубинців. Джо Байден заявив, що США перебувають на боці кубинського народу, який вимагає припинення репресій і бідності.

протести на Кубі

Жінка вигукує проурядові гасла в Гавані. У цей час поруч демонстрували проти політики уряду. Фото зроблене 11 липня 2021 року

Брюссель підтримує право кубинців на зібрання і закликає уряд у Гавані дослухатися до скарг людей. Про це заявив у понеділок, 12 липня, верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Я хочу вказати на право кубинського народу висловлювати свої думки мирно, і хочу попросити уряд вислухати ці протести невдоволення", - цитує Борреля інформагенція Reuters.

Напередодні на Кубі вперше за багато років масово протестували проти економічних проблем та утисків із боку влади. "Це була демонстрація невдоволення в масштабах, яких ми не бачили з 1994 року", - сказав Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Байден звинуватив кубинський режим у самозбагаченні

Президент США Джо Байден у понеділок також закликав комуністичний уряд Куби почути протестувальників, які вимагають припинення репресій і бідності.

"Ми перебуваємо на боці кубинського народу та його ясного заклику до свободи і звільнення від жахливого тягара пандемії та від десятиліть репресій і економічних страждань, на які його прирік авторитарний режим Куби", - цитує заяву Байдена інформагенція AFP.

Президент США закликав  "кубинський режим" вислухати свій народ і "задовольнити його потреби в цей життєво важливий момент, а не збагачувати себе".

Натомість президент Куби Мігель Діас-Канель у понеділок заявив, що причиною протестів стали американські економічні санкції. Він назвав їх "політикою економічного задушення, щоб спровокувати соціальні заворушення у країні".

Протести на Кубі

11 липня на Кубі протестували проти економічних негараздів та утисків. Наймасовіші демонстрації відбулися в муніципалітеті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос на південному заході від Гавани, у столиці та містах Ольгін, Матансас, Камагуей, Сантьяго де Куба. Люди вигукували гасла: "Геть диктатуру" та "Ми хочемо свободи", обурювалися браком харчів і проблемами з електроенергією. У Гавані правоохоронці застосували сльозогінний газ проти демонстрантів. Щонайменше десятьох протестувальників затримали.

У 2019 році на Кубі затвердили нову Конституцію, яка зберігає однопартійну систему, але визнає приватну власність. Цьогоріч влада Куби ініціювала реформи, які мають відкрити економіку країни для приватного бізнесу. Зокрема, розширили з 127 до 2000 перелік видів діяльності, дозволених для приватного сектора. Також почали масштабну грошову реформу. Але багато людей на острові живуть у злиднях, а економіка у 2020 році впала на 11 відсотків через санкції США та пандемію коронавірусу.

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    Автор: Дмитро Вачедін, Дмитро Прокопчук


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