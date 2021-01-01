На Кубі стартує масштабна валютна реформа

На Кубі стартує масштабна грошова реформа, покликана усунути дотеперішню систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного валютного курсу. Розпочату в п'ятницю, 1 січня, фінансову реформу анонсував ще 10 грудня президент Куби Мігель Діас-Канель, який очолює країну з жовтня 2019 року.

"Створені всі умови для початку впорядкування грошової системи з 1 січня 2021 року з єдиним обмінним курсом 24 кубинських песо за долар", - заявив глава держави, цитує інформагенція Reuters.

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Як уточнює Reuters, зміни спрямовані на те, щоб сприяти ринковим перетворенням в економіці. За оцінками низки експертів, дотеперішня дуальна валютна система і множинні прив'язки обмінних курсів, зокрема, сприяли непрозорості під час операцій із державними субсидіями.

Очікується різке зростання цін на товари та послуги

У зв'язку з фінреформою в країні очікується різке зростання цін на товари і послуги в різних сферах - починаючи від транспорту і закінчуючи тарифами на електроенергією.

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Водночас уряд планує під час реформи значно підвищити заробітну плату п'яти мільйонам працівників державних підприємств. Мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія також мають зрости в кілька разів, запевняють в уряді, повідомляє агенція новин epd.

Однак країна - дві валюти

Куба з 1994 року мала в обігу дві офіційні валюти - кубинський песо і кубинський конвертований песо (CUC), який з моменту запровадження був призначений, зокрема, для заміни долара США на території країни.

Американська валюта була вилучена на тлі санкцій з боку США. Конвертованим песо могли розплачуватися, зокрема, іноземні туристи , котрі приїжджали в країну. Курс долара до CUC становив 1 до 1, натомість курс кубинського песо до CUC був на рівні приблизно 1 до 24.

Частину зарплати в конвертованих песо, що вважаються твердою валютою і дають низку переваг, отримували також співробітники окремих держустанов.

Уніфікація обох кубинських валют планувалася давно, але економічна реформа не просувалася. Зволікання зумовлював насамперед страх перед неконтрольованою гіперінфляцією.