На Кубі стартує масштабна валютна реформа

На Кубі стартує масштабна грошова реформа, покликана усунути дотеперішню систему з паралельним обігом двох офіційних валют і прив'язати кубинський песо до єдиного валютного курсу. Розпочату в п'ятницю, 1 січня, фінансову реформу анонсував ще 10 грудня президент Куби Мігель Діас-Канель, який очолює країну з жовтня 2019 року.
"Створені всі умови для початку впорядкування грошової системи з 1 січня 2021 року з єдиним обмінним курсом 24 кубинських песо за долар", - заявив глава держави, цитує інформагенція Reuters.
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Як уточнює Reuters, зміни спрямовані на те, щоб сприяти ринковим перетворенням в економіці. За оцінками низки експертів, дотеперішня дуальна валютна система і множинні прив'язки обмінних курсів, зокрема, сприяли непрозорості під час операцій із державними субсидіями.
Очікується різке зростання цін на товари та послуги
У зв'язку з фінреформою в країні очікується різке зростання цін на товари і послуги в різних сферах - починаючи від транспорту і закінчуючи тарифами на електроенергією.
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Водночас уряд планує під час реформи значно підвищити заробітну плату п'яти мільйонам працівників державних підприємств. Мінімальна заробітна плата і мінімальна пенсія також мають зрости в кілька разів, запевняють в уряді, повідомляє агенція новин epd.
Однак країна - дві валюти
Куба з 1994 року мала в обігу дві офіційні валюти - кубинський песо і кубинський конвертований песо (CUC), який з моменту запровадження був призначений, зокрема, для заміни долара США на території країни.
Американська валюта була вилучена на тлі санкцій з боку США. Конвертованим песо могли розплачуватися, зокрема, іноземні туристи , котрі приїжджали в країну. Курс долара до CUC становив 1 до 1, натомість курс кубинського песо до CUC був на рівні приблизно 1 до 24.
Частину зарплати в конвертованих песо, що вважаються твердою валютою і дають низку переваг, отримували також співробітники окремих держустанов.
Уніфікація обох кубинських валют планувалася давно, але економічна реформа не просувалася. Зволікання зумовлював насамперед страх перед неконтрольованою гіперінфляцією.
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Обігнати, не наздогнавши
У 1950-ті роки комуністи світу виношували план: комунізм мав стати кращим за капіталізм. І в жодному разі - не поклонятися капіталізму. На Кубі був відомий вислів: "Не наздоганяти, а обігнати". Обігнати кубинцям було дуже важко, оскільки їздили вони на немічних олдтаймерах.
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Революція та обмеження
Причиною того, що Кубою їздять автомобілі кам'яної доби, є революція 1958-1959 років. Після її перемоги Фідель Кастро із соратниками хоча й дозволив приватну власність на автомашини, але лише на ті, що вже були на острові до революції. А це й були…
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Музей автоіндустрії 40-50-х
...американські автомобілі 1940-их та 1950-их років. Таких, наприклад, марок як олдсмобіль, шевроле або плімут (зліва направо). Відтоді на острові з'являлися деякі радянські, французські та азійські автомобілі. Однак їх можна було мати лише обраним урядовцям, бізнесменам та "зіркам", і лише за спеціальним дозволом.
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Уся країна – майстерня
Але власникам цих автомобілів теж не позаздриш: ані запчастин, ані кондиціонера, ані комфорту. До того ж, на 100 кілометрів споживають часто понад 20 літрів бензину. Кмітливі кубинці знаходили вихід – вони ремонтували те, що вже не піддавалося ремонту.
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Старі візки
А коли двигуни на 150 кінських сил нарешті віддавали кінці, не залишалося нічого іншого як користуватись однією кінською силою. Таких візків на острові багато. Як влучно казали у колишній НДР: "Соціалізм на повній ході не спинити ані бику, ані віслюку."
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Стильне таксі
Зареєструвати олдтаймер як таксі – прекрасний бізнес-хід. Туристи на Кубі готові доплачувати за такий колорит. Нині їх приїздить три мільйони на рік, переважно із Канади.
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Повільне відкриття країни
Але невдовзі кубинські вулиці стануть іншими. Цього хоче Рауль Кастро (праворуч), керівник держави та брат свого легендарного попередника Фіделя Кастро. Економіці Куби, відірваній від решти світу, йдеться погано. Дозвіл на придбання автомобілів – це лише маленький крок у напрямку ринкової економіки.
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Автомобілі для всіх – чи лише для багатих?
Автомобілі мають продаватися вільно і за "ринковими цінами", сказано у газеті офіційних оголошень. Проте незрозуміло, скільки із 11 мільйонів мешканців узагалі можуть дозволити собі приватні транспортні засоби. Державні службовці отримують лише близько 20 доларів на місяць.
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
За кілька років...
... Куба може стати схожою на сусідній острів Ямайку: тут все забито міцними, дещо "у роках", малолітражками азійського виробництва. Але для того, щоб обганяти, Кубі знадобилися б, певно, інші моделі...
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Автомобільна революція - Куба вже не буде островом олдтаймерів?
Кінські сили та політика
Наприклад, Mercedes. Німецький автовиробник для рекламного плакату зробив фотомонтаж, прикріпивши до берета Че Гевари мерседесівську зірочку. І відлякав багатьох кубинців. Ще краще підійшла б Кубі оця модель RX-8 японського виробника Mazda. Адже її рекламне гасло - "Drive the Revolution" - "Кермуй революцією".
Автор: Гендрик Гайнце, Захар Бутирський