В уряді Куби оцінили збитки від блокади з боку США

За даними уряду Куби, збитки країни від запроваджених Сполученими Штатами санкцій за рік з квітня 2019-го по березень 2020 року становили 5,57 мільярда доларів США. Таку суму озвучив міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес ввечері у четвер, 22 жовтня, в ефірі державного телебачення.

Родрігес представив звіт свого міністерства про наслідки блокади з боку США, повідомляє агентство новин dpa. В уряді Куби стверджують, що вказана сума за рік є найбільшою й на 1,226 мільярда доларів перевищує збитки за аналогічний період роком раніше.

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Санкції Вашингтона проти Куби

Нагадаємо, за президентства Дональда Трампа адміністрація США згорнула політику поступового зближення з Кубою, започатковану попередником Трампа Бараком Обамою. Більшість послаблень у режимі економічного ембарго, які були запроваджені за Обами, знову скасовано.

Адміністрація Трампа обґрунтовувала необхідність посилення економічного тиску на Гавану порушенням прав людини з боку кубинського уряду. До того ж Куба, де Комуністична партія є єдиною дозволеною політичною силою, підтримує режим глави Венесуели Ніколаса Мадуро. Вашингтон натомість визнав легітимним очільником цієї країни опонента Мадуро Хуана Гуайдо.

Серед запроваджених урядом США санкцій: обмеження на поїздки на Кубу, а також ліміт в одну тисячу доларів на людину в квартал для переказів зі США членам родин у цій країні.