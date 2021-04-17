Комуністичну партію Куби очолив президент країни

Комуністична партія Куби повідомила, що першим секретарем центрального комітету політсили обрано президента країни Мігеля Діас-Канеля Бермудеса. Про рішення, ухвалене VIII з'їздом Компартії Куби, політсила повідомила у понеділок, 19 квітня, у соцмережі Twitter.

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Нагадаємо, 17 квітня перший секретар Комуністичної партії Куби Рауль Кастро оголосив про свою відставку. Він не назвав свого наступника, але оглядачі припускали, що на цій посаді його може замінити Мігель Діас-Канель Бермудес, який у 2018 році вже перейняв у Кастро посаду голови Державної ради країни.

Брат Рауля Фідель був лідером революції, яка позбавила в 1959 році влади диктатора Фульхенсіо Батісту. Фідель Кастро правив острівною країною аж до 2000-х, утім, через хворобу у 2008 році він передав брату Раулю посаду голови Державної ради, а в 2011-му - першого секретаря ЦК Компартії. У 2016 році Фідель Кастро помер.