Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мігель Діас-Канель

Мігель Діас-Канель - кубинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мігель Діас-Канель".

З 19 квітня 2018 року Мігель Діас-Канель є головою Державної ради Куби і Ради міністрів. З жовтня 2019 року Мігель Діас-Канель є президентом Республіки Куба. У квітні 2021 року Мігель Діас-Канель обійняв посаду першого секретаря ЦК Комуністичної партії Куби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Протести на Кубі: Геть диктатуру!

Протести на Кубі: "Геть диктатуру!" 13.07.2021

Тисячі людей беруть участь у акціях протесту на Кубі - рідкісне явище для острову, на якому панує комуністичний режим. Пусті полиці магазинів, репресії та коронавірус підживлюють обурення.
ЄС і США закликали уряд Куби почути скарги протестувальників

ЄС і США закликали уряд Куби почути скарги протестувальників 12.07.2021

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав уряд у Гавані дослухатися до скарг кубинців. Джо Байден заявив, що США перебувають на боці кубинського народу, який вимагає припинення репресій і бідності.
На Кубі відбулися масові протести проти політики уряду

На Кубі відбулися масові протести проти політики уряду 12.07.2021

Масові протести проти економічних проблем та утисків з боку влади відбулися в Гавані та інших кубинських містах. Президент країни Мігель Діас-Канель заявив, що протестувальники зможуть перемогти "лише через наші трупи".
Комуністичну партію Куби очолив президент країни

Комуністичну партію Куби очолив президент країни 19.04.2021

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудес очолив Комуністичну партію Куби. Ера родини Кастро, що правила країною майже шість десятиліть, завершилась.

Рауль Кастро оголосив про свою відставку

Рауль Кастро оголосив про свою відставку 17.04.2021

На Кубі завершується ера Кастро. Перший секретар Комуністичної партії Куби Рауль Кастро оголосив про свою відставку, проте не назвав наступника.
США запровадили нові санкції проти Куби

США запровадили нові санкції проти Куби 19.10.2019

Вашингтон не даватиме Гавані в оренду літаки та заборонив пожертви на користь пов'язаних з Комуністичною партією Куби організацій. Санкції запроваджені через порушення Кубою прав людини та підтримку уряду Венесуели.

Кубинці голосують на референдумі за нову конституцію

Кубинці голосують на референдумі за нову конституцію 24.02.2019

Нова конституція у разі затвердження визнаватиме приватну власність, дозволить іноземні інвестиції та встановить посаду прем'єр-міністра. Втім, роль Комуністичної партії залишиться керівною у країні.
Руйнівний торнадо у Гавані забрав життя трьох осіб, понад 170 травмованих

Руйнівний торнадо у Гавані забрав життя трьох осіб, понад 170 травмованих 28.01.2019

Унаслідок торнадо в Гавані загинули щонайменше три людини, понад 170 отримали поранення. Багато будинків та комунікацій у кубинській столиці пошкоджені.
Парламент Куби схвалив проект нової конституції

Парламент Куби схвалив проект нової конституції 23.07.2018

Проект нового основного закону легалізує приватну власність і відкриває шлях до реєстрації одностатевих шлюбів. Проте керівною в країні залишиться Комуністична партія.
Парламент Куби затвердив кабінет міністрів нового президента

Парламент Куби затвердив кабінет міністрів нового президента 21.07.2018

Більшість міністрів новий лідер Куби Мігель Діас-Канель "успадкував" від попереднього президента - Рауля Кастро.
Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих

Авіакатастрофа на Кубі: понад сотня загиблих 19.05.2018

Лише троє осіб зі 110 пасажирів та членів екіпажу вижили у авіакатастрофі літака поблизу кубинської столиці Гавани. Літак був орендований у мексиканської компанії.
На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро

На Кубі обрали нового главу держави, наступника братів Кастро 19.04.2018

Єдиний претендент на посаду голови Держради Куби Мігель Діас-Канель отримав 603 з 604 голосів у парламенті. Вперше з 1959 на чолі острівної країни - особа не з родини Кастро.
Що чекає на Кубу після ери Кастро?

Що чекає на Кубу після ери Кастро? 19.04.2018

Прихід до влади на Кубі Мігеля Діаса-Канеля не означає зміни політичного курсу, вважають експерти. При цьому економіка країни потребує термінових реформ та й відносини з США помітно охололи.
Завершення ери Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби

Завершення ери Кастро: Діаса-Канеля офіційно висунули на посаду глави Куби 18.04.2018

Парламент Куби висунув на посаду глави держави держави Мігеля Діаса-Канеля. Він є єдиним кандидатом на посаду. Вперше за майже 60 років країну очолить особа, яка не носитиме прізвище Кастро.
На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро

На Кубі голосують за парламент, що обере наступника Кастро 11.03.2018

На Кубі відбуваються вибори парламенту, який в квітні має обрати нового главу держави. Очікується, що ним стане перший заступник голови Державної ради країни Мігель Діас-Канель.
Нового главу Куби оберуть у квітні 2018 року

Нового главу Куби оберуть у квітні 2018 року 22.12.2017

Рауль Кастро залишить посаду глави Куби в квітні 2018 року. Його ймовірним наступником вважається перший віце-президент країни 57-річний Мігель Діас-Канель.