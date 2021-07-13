Мігель Діас-Канель - кубинський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Мігель Діас-Канель".

З 19 квітня 2018 року Мігель Діас-Канель є головою Державної ради Куби і Ради міністрів. З жовтня 2019 року Мігель Діас-Канель є президентом Республіки Куба. У квітні 2021 року Мігель Діас-Канель обійняв посаду першого секретаря ЦК Комуністичної партії Куби. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.