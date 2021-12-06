Як канцлера ФРН Олафа Шольца (д)опитували в Бундестазі

Пандемія COVID-19, обов'язкова вакцинація, інфляція, зростання цін на енергоносії, прискорення переходу на відновлювані джерела енергії, ситуація на ринку праці. Такими були основні теми запитань, які депутати Бундестагу ФРН ставили у середу, 12 січня, новому канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz). Він лише місяць тому почав виконувати обов'язки глави коаліційного уряду, до якого увійшли його соціал-демократи, а також Зелені та ліберали.

Проблеми зовнішньої політики, зокрема російсько-український конфлікт та напруженість у відносинах Росії з Заходом, грали лише маргінальну роль. На цю тему було поставлено лише одне запитання. І те - "для галочки".

Хвилина на запитання, хвилина на відповідь

Відповіді канцлера на запитання депутатів - порівняно новий парламентський ритуал у Німеччині. Його запровадили лише у лютому 2019 року - після критики цілої низки членів Бундестагу, незадоволених частою відсутністю Ангели Меркель (Angela Merkel) на пленарних засіданнях по середах, коли одна година відводилася на опитування представників кабінету міністрів.

Відтоді глава уряду Німеччини зазвичай віддувається у Бундестазі тричі на рік - перед великодніми канікулами, перед літньою паузою та перед Різдвом. Регламент суворий: хвилина на запитання і стільки ж на відповідь. Шольц не став тягнути до квітня і - як пояснили в його адміністрації, з поваги до парламенту - вирішив на початку перебування на посаді канцлера задовольнити цікавість депутатів.

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Утім, аншлагу в Бундестазі нині не було. Понад половина місць у пленарній залі до початку засідання о 13.00 порожніли, згодом такими і залишилися. На престрибуні було з десяток фоторепортерів, пара телеоператорів та кілька парламентських кореспондентів, які вважали за свій обов'язок зануритися в атмосферу Бундестагу, а не стежити за дебатами по телевізору.

Фрондери "Альтернативи для Німеччини"

Натомість майже набитою була сусідня трибуна, яку в допандемійні часи зазвичай наповнювали групи старшокласників або туристів-пенсіонерів. Тепер сюди садять депутатів, які або не хочуть вакцинуватися, або відмовляються афішувати свій статус щеплення.

Пленарна зала була напівпорожньою

Місця на цій трибуні завжди займають виключно члени фракції правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка з принципу фронтує проти будь-яких протиепідеміологічних заходів німецької влади. Ось і цього разу вони гучно виступили проти нових, запроваджених з 12 січня правил парламентського регламенту, з оголошення яких розпочала засідання голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas).

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До зали пленарних засідань тепер пускають лише двічі щеплених депутатів, які мають на додачу або свідоцтво про третє, бустерне, щеплення, або свіжий негативний тест на коронавірус. Всіх інших, як і тих депутатів АдН, пускають лише на трибуну глядачів, та й то - після пред'явлення негативного тесту. Намагання правих популістів скасувати нові правила парламентського регламенту інші фракції не підтримали.

Шольцу довелося починати двічі

Перед відповідями на запитання депутатів канцлеру належить виступити з невеликою вступною заявою. Шольцу довелося розпочинати двічі.

Щойно він промовив перші слова, як депутати АдН - і в залі, і на трибуні - підняли над головами заздалегідь заготовлені, надруковані в друкарні плакати з написом "Freiheit statt Spaltung" - "Свобода замість розколу". Спікерові довелося переривати канцлера, погрожувати порушникам парламентської дисципліни видаленням із зали та штрафом. Тож відповідати на запитання депутатів Олаф Шольц зміг лише із неабиякою затримкою.

Спершу він говорив переважно про пандемію. Про кризу у відносинах Росії з Заходом згадав лише побіжно, вказавши, що концентрація російських військ на кордоні з Україною є "серйозною загрозою безпеці в Європі" і особисто у нього "викликає дуже, дуже велику тривогу". Шольц пообіцяв використовувати разом із партнерами Німеччини з ЄС та НАТО всі формати діалогу задля повернення до ситуації, що передувала анексії Криму - тобто до ситуації, пояснив він, коли в Європі дотримувалися принципів недоторканності кордонів та територіальної цілісності.

Що сказав канцлер ФРН про Україну та Росію

Проте німецьких депутатів ця тема, схоже, турбує значно меншою мірою, ніж канцлера. Вони запитували його, наприклад, про те, чому його уряд зволікає з законопроєктом про обов'язкову вакцинацію, про бустерні щеплення, про заходи, які мають намір вживати влада, щоб пом'якшити для малозабезпечених німців наслідки інфляції та різкого зростання цін на енергоносії, про причини пробуксовування переходу на відновлювані джерела енергії, про мінімальний розмір оплати праці, про зарплати медпрацівникам лікарень та патронатним сестрам, про залучення робочих рук з-за кордону.

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Лише наприкінці один депутат із фракції соціал-демократів, радше для порядку, поцікавився, які зусилля докладає уряд Шольца для деескалації ситуації на російсько-українському кордоні та зміцнення безпеки в Європі.

Канцлер нагадав про сказане ним у вступному слові і додав, що уряд Німеччини використовує для досягнення цієї мети "існуючі у нього формати переговорів у напрямку Росії" і, крім того, перебуває в діалозі з урядом України та президентом Франції. Про те, чи має намір - і коли - він сам зустрінутись із російським президентом, Олаф Шольц промовчав.