Канцлер Німеччини стурбований діями РФ біля кордонів України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), виступаючи в Бундестазі в середу, 12 січня, висловив глибоке занепокоєння новим перекиданням Росією військ і техніки до кордону з Україною.

"Це серйозна загроза безпеці в Європі. Нарощування військ уздовж українського кордону має нас турбувати. Особисто у мене це викликає дуже і дуже велике занепокоєння", - сказав він.

Шольц звинуватив Росію в тому, що анексувавши в України Крим у 2014 році, вона порушила основний принцип неприпустимості нового переділу кордонів у Європі. Він наголосив, що до дотримання цього принципу необхідно повернутися.

Водночас канцлер висловив задоволення з приводу того, що для переговорів із РФ знову відкрилися різні канали: в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), ради НАТО-Росія, контактів між американськими та російськими делегаціями.

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Крім цього, канцлер пообіцяв, що уряд Німеччини також активно добиватиметься поновлення переговорів у рамках "нормандського формату" (Україна, Росія, ФРН, Франція), який покликаний знайти мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. "Зараз йдуть переговори на чотирьох рівнях. Це хороший прогрес. Усі дипломатичні засоби мають бути використані для покращення європейської безпеки", - цитує Шольца агенція dpa.

Безпекові переговори

Перемовини між США і РФ щодо питань безпеки відбулись 10 січня. На них Москві та Вашингтону не вдалось досягнути прогресу в питанні заборони членства України в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), на чому наполягає Росія.

12 січня вперше за два з половиною роки пройшло засідання ради НАТО-РФ. На ньому Росія представила свої пропозиції, які включають вимогу до НАТО припинити прийом нових членів. В Альянсі відповіли, що не готові до компромісів з цього питання. В НАТО вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула Альянс до поступок.

13 січня відбудуться консультації між Росією та ОБСЄ. Тим часом США та Європейський Союз пригрозили РФ найжорсткішими санкціями у разі вторгнення в Україну.

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