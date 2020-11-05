Вибори в США: Байдену потрібен ще лише один штат

Штат Невада на Заході США з населенням у три мільйони на президентських виборах делегує лише шість виборників з 270 мінімально необхідних одному з кандидатів для обрання главою держави. Однак саме на Неваду нині скеровані всі погляди не лише у Сполучених Штатах, а й по всьому світі. Рівно шість виборників станом на ранок четверга за центральноєвропейським часом бракує демократу Джо Байдену для перемоги над його республіканським опонентом, чинним президентом Дональдом Трампом. Після перемоги з мінімальним відривом у ключових штатах Мічиган і Вісконсин на півночі країни у Байдена вже 264 виборники. У Трампа - 214.

Під питанням - чотири штати

Серед чотирьох штатів, в яких досі не завершено підрахунок голосів і немає визначеності щодо переможця, у Неваді у Джо Байдена найвищі шанси випередити чинного президента. Станом на ранок четверга за центральноєвропейським часом підраховано лише близько 75 відсотків голосів, а перевага демократа становить лише трохи більше відсоткового пункту (49,33 відсотка проти 48,69). Утім, як випливає з агрегованої інтерактивної карти підрахунку голосів, яку базуючись на офіційних даних веде на своєму сайті один з центральних телеканалів США Fox News, дотепер завершено або майже завершено підрахунок здебільшого у малонаселених провінційних округах штату, де лідирує Трамп.

Натомість у двох найбільш густонаселених округах, які й визначать підсумковий результат, з відривом у 4-7 пунктів лідирує Байден. Близько 30 відсотків бюлетенів залишаються не підрахованими, адже значна частина виборців проголосувала поштою. А згідно з законодавством Невади, мусять бути враховані бюлетені, які надійдуть до 10 листопада, якщо лист було відправлено не пізніше дня виборів. Водночас, очікується, що левова частка відправлених поштою бюлетенів буде підрахована вже ввечері у четвер, 5 листопада, за центральноєвропейським часом. Тоді може і визначитися переможець президентських виборів у США.

Трамп йде у суди

Тим часом команда Трампа подала в штаті Джорджія судовий позов, в якому вимагає відсортувати у процесі підрахунку голосів усі бюлетені, які надійшли поштою після 19 години у день голосування. Республіканці заявляють, що таким чином хочуть гарантувати дотримання законів штату. У Джорджії Трамп випереджає Байдена лише на 23 тисячі голосів, при цьому відраховано близько 98 відсотків бюлетенів. Як показує тенденція підрахунку в інших штатах, більшість голосів, відданих поштою, зазвичай йдуть на користь Байдена. Саме такий розвиток подій і передбачали демократи - вони закликали своїх прибічників голосувати дистанційно з огляду на небезпеку поширення коронавірусної хвороби у разі скупчення людей на виборчих дільницях.

Натомість Дональд Трамп із самого початку передвиборної кампанії ставив під сумнів легітимність і прозорість голосування поштою, заявляв про заплановані маніпуляції своїх опонентів і заздалегідь анонсував судові позови з оскарженням результатів. Зрештою, Трамп оголосив себе переможцем виборів щойно закрилися виборчі дільниці, не чекаючи завершення підрахунку голосів у більшості штатів.

Республіканці заявляють про "непрозорість"

Судовий позов команда Дональда Трампа подала і в штаті Пенсильванія. Республіканці тут так само вимагають зупинити підрахунок голосів, заявляючи про "непрозорість" процесу. Станом на ранок четверга за центральноєвропейськими часом Трамп випереджає свого опонента на два пункти, однак Байден стрімко скорочує відставання з моменту, коли завершився підрахунок голосів, відданих на дільницях і триває лише підрахунок поштового голосування.

Оскаржили результати республіканці і у штаті Мічиган, де вже підбито попередні підсумки голосування, за якими з відривом у 2,5 пункти переміг Байден. Представники Трампа заявляють, що "не отримали значного доступу" до процесу підрахунку голосів. Пенсильванія і Мічиган делегують відповідно 20 і 16 виборників і мають ключове значення для остаточного результату голосування. Ще один важливий штат, за який до останнього тривала боротьба - Вісконсин (10 виборників). У цьому штаті Байден, за попередніми результатами, перемагає з перевагою лише у 20 тисяч голосів. У цьому штаті команда Трампа так само домагається перерахунку голосів.

Дональд Трамп оголосив себе переможцем виборів, не чекаючи результатів

Трамп сіє недовіру

Тим часом Twitter-акаунт чинного президента рясніє заявами про фальсифікації і маніпуляції з боку демократів. Господар Білого дому заявив, зокрема, що у Мічигані буцімто його опоненти просто викинули кудись значну частину відданих за нього голосів. Twitter позначив це повідомлення як таке, що містить неперевірену інформацію. Так само як і цілу низку інших "твітів" президента. Утім, це не зупиняє Трампа, який продовжує щосили дискредитувати голосування в очах своїх прибічників. 74-річний президент заявляє, що дійде до Верховного суду, щоби відстояти свою перемогу на виборах.

Натомістьспостерігачі ОБСЄ не зафіксували суттєвих порушень у процесі голосування. Голова спостережної місії Урсула Гачек в інтерв'ю DW зазначила, що ця організація не побачила проблем у процесі голосування поштою. Представниця ОБСЄ висловила занепокоєння тим, що Трамп поширює необґрунтовані закиди у маніпуляціях на користь Байдена. На думку Гачек, це підриває довіру американців до виборчого процесу. "Це очевидно, ми задокументували це відповідним чином", - зазначила вона у розмові з DW.

Прибічники Трампа в Аризоні протестують під стінами виборчої комісії проти затягування підрахунку голосів

Байден не поспішає

Джо Байден, на відміну від свого опонента, не поспішає оголошувати себе переможцем. Попри те, що за підбитими станом на ранок четверга за центральноєвропейським часом підсумками голосування, Байден вже набрав понад 71 мільйон голосів виборців по всій країні. Це - найкращий в історії країни результат на президентських виборах. Кандидат від демократів заявив, що не сумнівається у своїй перемозі, однак не оголошуватиме себе переможцем, поки не будуть підбиті офіційні результати. "Я буду правити як американський президент. Для мене не буде червоних штатів і блакитних штатів (за кольорами Республіканської і Демократичної партій - Ред.), якщо ми переможемо. Будуть лише Сполучені Штати Америки", - анонсував Джо Байден на випадок своєї перемоги.

Оглядачі звертають увагу на разючий контраст в оцінках процесу підрахунку голосів Байденом і Трампом. Цей контраст продовжує тенденцію, яка спостерігалася і під час виборчої кампанії у ставленні кандидатів до державних інститутів.