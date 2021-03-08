 Вибори у Німеччині: йти на канцлера від консерваторів готові двоє політиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.04.2021

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Вибори у Німеччині: йти на канцлера від консерваторів готові двоє політиків

Про готовність повести блок консервативних партій ХДС/ХСС на виборах заявили голови обох політичних сил - Армін Лашет та Маркус Зедер.

Маркус Зедер (на фото ліворуч) на Армін Лашет не проти очолити уряд ФРН після Анґели Меркель

Маркус Зедер (на фото ліворуч) на Армін Лашет не проти очолити уряд ФРН після Анґели Меркель

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) та очільник уряду землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет (Armin Laschet) готові повести блок сестринських консервативних партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) у якості кандидата в канцлери на майбутніх парламентських виборах у Німеччині у вересні цього року. Про це у неділю, 11 квітня, обидва політики заявили на полях засідання керівництва фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

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Зедер очолює ХСС, яка діє лише в Баварії, а Лашета нещодавно було обрано очільником партії канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) - ХДС, яка представлена в інших федеральних землях.

За словами Лашета, вони із Зедером мали довгу розмову. "Ми заявили про нашу готовність виставити свої кандидатури на посаду канцлера", - сказав Лашет, цитує інформагенція dpa. "Наша мета у ситуації, в якій перебуває країна, з огляду на те, що канцлерка залишає посаду, - забезпечити наскільки можливо єдність між ХДС і ХСС, оскільки на кону стоїть дуже багато".

За словами Зедера, він мав із Лашетом відверту та дружню розмову, яка, утім, не була завершальною. "Ми обоє прийшли до думки, що ми обидва годимося на цю посаду та обидва готові", - підсумував баварський прем'єр.

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За словами учасників засідання, під час наради Зедер наголосив, що йдеться передусім про спільний успіх сестринських партій на майбутніх виборах та благо країни. Він додав, що якщо ХДС готова підтримати його, то він візьме на себе це завдання. Якщо ж такої підтримки не буде, то він без злоби продовжить співпрацю.

Потрібно визначатися

Серед провідних політиків ХДС/ХСС все гучніше лунають голоси з вимогою якнайшвидше визначитися з кандидатом у канцлери. Раніше Лашет заявив, що вони із Зедером домовилися з'ясувати це питання між Великодніми святами (4 квітня) та Днем святої трійці (23 травня).

Як правило, кандидатом у канцлери є представник ХДС. Утім, останні опитування свідчать про більшу підтримку кандидатури Маркуса Зедера на посаду канцлера.

Анґела Меркель ще кілька років тому заявила, що не претендуватиме на ще один канцлерський термін.

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