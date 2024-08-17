Всеукраїнська Рада церков підтримала заборону УПЦ МП

Рада церков підтримала ініціативу Зеленського щодо "української духовної незалежності". Раніше глава ПЦУ Епіфаній звернувся до представників УПЦ МП із закликом до об'єднання.

Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) опублікувала заяву, у якій підтримала ініціативу президента України Володимира Зеленського, яка фактично забороняє діяльність Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

"Ми підтверджуємо свою заяву від 11 квітня 2023 року про те, що партнерські стосунки та свобода віросповідання і їхній захист з боку держави є основою державно-конфесійних взаємовідносин в Україні, а жодна організація - чи то релігійна, чи світська, - яка має центр у країні, що здійснила військову агресію проти нашого народу, і керується державою-агресором, не може діяти в Україні. Ми підтримуємо законодавчу ініціативу президента України щодо унеможливлення діяльності таких організацій в нашій країні, яка має також широку політичну і суспільну підтримку", - йдеться у заяві на офіційному сайті організації від суботи, 17 серпня.

Раніше цього президент України зустрівся у форматі відеоконференції із представниками Ради церков. Як зауважив Володимир Зеленський, Росія використовує церкву для придушення незалежності інших держав, обмеження свобод їхніх громадян. "Тому гарантувати українську духовну незалежність - це наш спільний обов’язок", - йдеться на сайті Офісу президента.

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Заклик до об'єднання від ПЦУ

У четвер, 15 серпня, голова Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній звернувся до голови УПЦ МП Онуфрія із закликом до діалогу про об'єднання "без всяких попередніх умов".

У заяві Епіфанія на сайті ПЦУ йдеться, що його церква не може погодитися із попередніми умовами УПЦ МП для об'єднання - відмовитись від томоса від Вселенського патріархату, а також не приймати громади УПЦ МП, які вирішили перейти до ПЦУ.

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Наприкінці липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявляв, що до наступного пленарного засідання в другій половині серпня народні депутати займуться доопрацюванням законопроєкту про заборону УПЦ МП. Рада схвалила цей законопроєкт у першому читанні ще в жовтні минулого року.

Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні від 10 серпня, заявив про підготовку рішення, яке"зміцнить українську духовну незалежність" від Росії.