Почаївська лавра: мінкульт радить розірвати договір з УПЦ МП

У Почаївській лаврі, якою користується УПЦ МП, комісія мінкульту виявила низку порушень, зокрема самовільний ремонт і зникнення частин ікон. У мінкульті рекомендують провести інвентаризацію і розірвати договір з УПЦ.

У Свято-Успенській Почаївській лаврі на Тернопільщині комісія міністерства культури під час перевірки збереження державного майна виявила низку порушень. Про це у суботу, 27 липня, повідомляє агенція "Укрінформ", яка ознакомилася зі звітом комісії за результатами перевірки. Почаївська лавра перебуває у безоплатному користуванні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

Комісія, зокрема, виявила, що УПЦ МП як користувач не дотримувалася вимог закону щодо обов'язкового отримання дозволів на консервацію, реставрацію чи ремонт пам'яток національного значення. Також комісія зафіксувала, що УПЦ МП самовільно здійснила ремонт, прибудови, зміну конструктивних елементів і реставрацію пам'яток без відповідних на те дозволів та науково-проєктної документації. Це "призвело до неналежного утримання пам'яток та до втрати автентичних елементів опорядження пам'яток, збільшення навантаження на їх конструкції", - йдеться у звіті.

Зникнення частин ікон та прибудовані тамбур й мансарда

Зокрема, комісія виявила прибудову тамбура до центрального входу в Успенський собор, прибудову мансардного типу на третьому поверсі пам'ятки "Монастирські келії", а також прибудову до Надбрамного комплексу, яку використовують як їдальню для прочан.

Крім того, члени комісії зафіксували оновлення та/або очищення стінописів та ікон, заміну панікадила в Успенському соборі, зміни у стінописах та проведення ремонтних робіт у галереях та Печерному храмі Преподобного Іова та церкві Преподобних Антонія та Феодосія й інші факти порушень.

"Перевірка комісією стану збереження творів іконопису виявила факти відсутності значної частини ікон, зафіксованих паспортами пам'яток культурної спадщини та інвентарним списком, складеним на основі паспортів на твори мистецтва при проведенні інвентаризації іконопису та творів мистецтва в 1967 році", - зазначається у звіті.

ДСНС фіксує порушення вимог пожежної безпеки

Також на території Почаївської Свято-Успенської лаври крім шести об'єктів, які належать державі, було виявлене інше нерухоме майно, якого немає в договорі про безоплатне користування.

Водночас фахівці обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час обстеження території Лаври виявили порушення вимог пожежної безпеки, а також констатували невиконання низки заходів для усунення порушень, виявлених раніше. За інформацією ГУ ДСНС у Тернопільській області, користувач починаючи з 2004 року "системно і свідомо" не виконує вимоги щодо пожежної безпеки.

Комісія рекомендує розірвати договір з УПЦ МП

Як висновок комісія міністерства рекомендувала Кременецько-Почаївському державному заповіднику, до якого відноситься святиня, провести до 1 грудня інвентаризацію шести об'єктів, які були передані у безоплатне користування Свято-Успенській Почаївській лаврі. А також - порушити питання про припинення дії договору у судовому порядку за фактом невиконання основних вимог щодо збереження пам'яток національного значення.

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Свято-Успенська Почаївська лавра - це православний чоловічий монастир у Почаєві зі статусом лаври, друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України. Комплекс розташований у Тернопільській області і налічує 18 споруд, зокрема, Свято-Успенський собор і Почаївська духовна семінарія.

Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років - до 2052 року.