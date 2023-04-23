Мінкульт перевірить використання УПЦ МП Почаївської лаври

Міністерство культури України створило комісію для перевірки використання об'єктів Почаївської лаври. В УПЦ МП заявили, що там "немає російських релігійних організацій".

Міністерство культури та інформаційної політики України створило комісію для перевірки використання Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) об'єктів Почаївської лаври.

"Ми розпочали досить елегантну роботу з приводу викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років", - сказав міністр Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 22 квітня.

За його словами, в Почаєві робота тільки почалася. "Там інша ситуація, порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", - цитує його державне інформаційне агентство "Укрінформ".

УПЦ МП: У Почаєві немає російських релігійних організацій

В УПЦ МП гостро відреагували на цю заяву, заявивши, що Ткаченко "вчергове все наплутав". "Вочевидь міністр за час своєї діяльності не встиг ознайомитись з документами, які красномовно свідчать про відсутність у Почаєві російських релігійних організацій", - йдеться у повідомленні на сайті церкви.

Свято-Успенська Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України, розташована у Тернопільській області. Це комплекс з 18 споруд, які юридично відносяться до державного Кременецько-Почаївського заповідника. Зокрема, на його території розташований Свято-Успенський собор і Почаївська духовна семінарія. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років - до 2052 року.

Наприкінці березня Православна церква України ПЦУ утворила власну релігійну організацію в Почаївській лаврі. Тим часом у Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови про звернення до уряду з вимогою розірвати з УПЦ МП договір оренди споруд Почаївської лаври.