Мінкульт перевірить використання УПЦ МП Почаївської лаври
Ольга Журавльова
1 год. тому
Міністерство культури України створило комісію для перевірки використання об'єктів Почаївської лаври. В УПЦ МП заявили, що там "немає російських релігійних організацій".
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Міністерство культури та інформаційної політики України створило комісію для перевірки використання Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) об'єктів Почаївської лаври.
"Ми розпочали досить елегантну роботу з приводу викорінення незаконного панування російської церкви в Україні впродовж більш ніж 300 років", - сказав міністр Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону 22 квітня.
За його словами, в Почаєві робота тільки почалася. "Там інша ситуація, порівняно з Києво-Печерською лаврою, тому що є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємовідносини між ними. В Кременецькому заповіднику припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа в місцевому суді стосовно того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", - цитує його державне інформаційне агентство "Укрінформ".
УПЦ МП: У Почаєві немає російських релігійних організацій
В УПЦ МП гостро відреагували на цю заяву, заявивши, що Ткаченко "вчергове все наплутав". "Вочевидь міністр за час своєї діяльності не встиг ознайомитись з документами, які красномовно свідчать про відсутність у Почаєві російських релігійних організацій", - йдеться у повідомленні на сайті церкви.
Свято-Успенська Почаївська лавра - друга після Києво-Печерської найбільша православна святиня України, розташована у Тернопільській області. Це комплекс з 18 споруд, які юридично відносяться до державного Кременецько-Почаївського заповідника. Зокрема, на його території розташований Свято-Успенський собор і Почаївська духовна семінарія. Лавра у Почаєві належить державі, але з 2003 року була передана в безкоштовне користування УПЦ МП на 49 років - до 2052 року.